被ICE逮捕關25天 馬州女獲美國護照 遣返程序停止
馬里蘭州22歲女子杜爾塞·康蘇埃洛·狄亞茲·莫拉列斯(Dulce Consuelo Diaz Morales)去年12月被美國移民及海關執法局(ICE)逮捕並拘留25天；引發她究竟有無美國公民身分的爭議，備受媒體關注。她的律師1日聲明指出，狄亞茲·莫拉列斯已獲發美國護照，移民法庭中止對她的遣返程序。
狄亞茲·莫拉列斯的律師事務所總裁薩納布里亞(Gunther Sanabria)表示，狄亞茲·莫拉列斯「獲得護照前就是美國公民，之後也將繼續保持公民身分。她獲發護照，是證明其公民身分的最確鑿證據；但該文件也就只是核實事實而已。」
薩納布里亞指出，國土安全部上周已向移民審查執行辦公室(EOIR)提交撤銷遣返程序的申請，但狄亞茲·莫拉列斯的自由「仍有附帶條件」；「政府只同意『不帶偏見地』結束她的案件，這表示他們仍堅持隨時可以恢復對她的訴訟程序」。
華盛頓郵報報導，狄亞茲·莫拉列斯去年12月14日在巴爾的摩離開餐廳時被捕，她當時告訴ICE探員，她生在美國。她被捕四天後，馬里蘭州地方法院法官禁止政府將她驅逐出境。
國土安全部官員曾為此案出面駁斥狄亞茲·莫拉列斯的說法，稱她是來自墨西哥的非法移民，因為她無法出示合法有效的美國出生證明。
狄亞茲·莫拉列斯的律師表示，她幼年時期於2009年或2010年隨家人自美國移居墨西哥，2023年為躲避販毒集團暴力活動，重返美國。律師後來向法院和國土安全部提交她在馬州一家醫院的出生紀錄等多項文件，以支持她的公民身分主張。
1月7日，狄亞茲·莫拉列斯獲釋。一周後，她首次向EOIR報到，還被戴上電子腳鐐，才獲准離開。
薩納布里亞表示，狄亞茲·莫拉列斯的案件應被視為警訊，「維權團體和法律服務機構都對當前政策體制下，權利和安全受侵蝕的情形深感擔憂」。
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