被ICE逮捕關25天 馬州女獲美國護照 遣返程序停止

馬里蘭州22歲女子狄亞茲·莫拉列斯被ICE拘留25天，引發她究竟有無美國公民身分的爭議。她的律師說，狄亞茲·莫拉列斯已獲發美國護照，移民法庭中止對她的遣返程序。(美聯社)

馬里蘭州22歲女子杜爾塞·康蘇埃洛·狄亞茲·莫拉列斯(Dulce Consuelo Diaz Morales)去年12月被美國移民及海關執法局(ICE )逮捕並拘留25天；引發她究竟有無美國公民身分的爭議，備受媒體關注。她的律師1日聲明指出，狄亞茲·莫拉列斯已獲發美國護照 ，移民法庭中止對她的遣返程序。

狄亞茲·莫拉列斯的律師事務所總裁薩納布里亞(Gunther Sanabria)表示，狄亞茲·莫拉列斯「獲得護照前就是美國公民，之後也將繼續保持公民身分。她獲發護照，是證明其公民身分的最確鑿證據；但該文件也就只是核實事實而已。」

薩納布里亞指出，國土安全部上周已向移民審查執行辦公室(EOIR)提交撤銷遣返程序的申請，但狄亞茲·莫拉列斯的自由「仍有附帶條件」；「政府只同意『不帶偏見地』結束她的案件，這表示他們仍堅持隨時可以恢復對她的訴訟程序」。

華盛頓郵報報導，狄亞茲·莫拉列斯去年12月14日在巴爾的摩離開餐廳時被捕，她當時告訴ICE探員，她生在美國。她被捕四天後，馬里蘭州地方法院法官禁止政府將她驅逐出境。

國土安全部官員曾為此案出面駁斥狄亞茲·莫拉列斯的說法，稱她是來自墨西哥的非法移民，因為她無法出示合法有效的美國出生證明。

狄亞茲·莫拉列斯的律師表示，她幼年時期於2009年或2010年隨家人自美國移居墨西哥，2023年為躲避販毒集團暴力活動，重返美國。律師後來向法院和國土安全部提交她在馬州 一家醫院的出生紀錄等多項文件，以支持她的公民身分主張。

1月7日，狄亞茲·莫拉列斯獲釋。一周後，她首次向EOIR報到，還被戴上電子腳鐐，才獲准離開。

薩納布里亞表示，狄亞茲·莫拉列斯的案件應被視為警訊，「維權團體和法律服務機構都對當前政策體制下，權利和安全受侵蝕的情形深感擔憂」。