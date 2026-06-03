我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

被ICE逮捕關25天 馬州女獲美國護照 遣返程序停止

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州22歲女子狄亞茲·莫拉列斯被ICE拘留25天，引發她究竟有無美國公民身分...
馬里蘭州22歲女子狄亞茲·莫拉列斯被ICE拘留25天，引發她究竟有無美國公民身分的爭議。她的律師說，狄亞茲·莫拉列斯已獲發美國護照，移民法庭中止對她的遣返程序。(美聯社)

馬里蘭州22歲女子杜爾塞·康蘇埃洛·狄亞茲·莫拉列斯(Dulce Consuelo Diaz Morales)去年12月被美國移民及海關執法局(ICE)逮捕並拘留25天；引發她究竟有無美國公民身分的爭議，備受媒體關注。她的律師1日聲明指出，狄亞茲·莫拉列斯已獲發美國護照，移民法庭中止對她的遣返程序。

狄亞茲·莫拉列斯的律師事務所總裁薩納布里亞(Gunther Sanabria)表示，狄亞茲·莫拉列斯「獲得護照前就是美國公民，之後也將繼續保持公民身分。她獲發護照，是證明其公民身分的最確鑿證據；但該文件也就只是核實事實而已。」

薩納布里亞指出，國土安全部上周已向移民審查執行辦公室(EOIR)提交撤銷遣返程序的申請，但狄亞茲·莫拉列斯的自由「仍有附帶條件」；「政府只同意『不帶偏見地』結束她的案件，這表示他們仍堅持隨時可以恢復對她的訴訟程序」。

華盛頓郵報報導，狄亞茲·莫拉列斯去年12月14日在巴爾的摩離開餐廳時被捕，她當時告訴ICE探員，她生在美國。她被捕四天後，馬里蘭州地方法院法官禁止政府將她驅逐出境。

國土安全部官員曾為此案出面駁斥狄亞茲·莫拉列斯的說法，稱她是來自墨西哥的非法移民，因為她無法出示合法有效的美國出生證明。

狄亞茲·莫拉列斯的律師表示，她幼年時期於2009年或2010年隨家人自美國移居墨西哥，2023年為躲避販毒集團暴力活動，重返美國。律師後來向法院和國土安全部提交她在馬州一家醫院的出生紀錄等多項文件，以支持她的公民身分主張。

1月7日，狄亞茲·莫拉列斯獲釋。一周後，她首次向EOIR報到，還被戴上電子腳鐐，才獲准離開。

薩納布里亞表示，狄亞茲·莫拉列斯的案件應被視為警訊，「維權團體和法律服務機構都對當前政策體制下，權利和安全受侵蝕的情形深感擔憂」。

ICE 護照 馬州

上一則

洛杉磯市長初選 貝斯晉級11月決選

下一則

國防部新聞室列為機密區 管控媒體採訪

延伸閱讀

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師
華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃
阻建吉爾洛ICE拘留中心？誰營運是關鍵

阻建吉爾洛ICE拘留中心？誰營運是關鍵
新州移民拘留所情況糟 被拘者絕食抗議

新州移民拘留所情況糟 被拘者絕食抗議

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺