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白宮記者協會晚宴7/24重辦 會長江惟嘉：新聞自由不會被恐嚇噤聲

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統2日發文宣布，他已接受白宮記者協會主席江惟嘉(圖)邀請，將出席重新安排的...
川普總統2日發文宣布，他已接受白宮記者協會主席江惟嘉(圖)邀請，將出席重新安排的白宮記者協會晚宴並發表講話。(美聯社)

白宮記者協會晚宴4月遭槍手攜武器衝過安檢點而被迫中斷，現在確定將於7月24日重新舉行。川普總統2日在社媒「真實社群」(Truth Social)發文宣布，他已接受白宮記者協會主席江惟嘉(Weijia Jiang)邀請，將出席這場重新安排的晚宴並發表講話；晚宴將在華府的華爾道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)舉行。

川普表示，重新安排晚宴是「力量和堅韌的象徵」，「這項宣布是件好事，因為我們絕不能讓瘋子改變我們的生活方式，甚至改變我們的日程安排」。

江惟嘉在X平台宣布晚宴改期的發文中寫道：「我們絕不能讓暴力行為成為最後定論，尤其是在這樣的一年—我們正在反思美國建國250周年以及我們所代表的一切價值。」

華裔江惟嘉是CBS新聞台駐白宮資深記者，也是本屆白宮記者協會主席；她在發給白宮記者團的通知中詳細說明了這項決定。

她指出，理事會「深思熟慮並聽取成員意見」後，決定重新安排晚宴。她並提到，「我們仍牽掛著受傷警官以及當晚經歷這一切的所有人。我們感謝美國特勤局、執法部門和酒店工作人員的迅速反應，保護了賓客和員工」。

4月25日當晚在華府希爾頓酒店舉行的晚宴，參加人數近3000人；目前不清楚重新安排在華爾道夫酒店舉行的晚宴規模有多大。但江惟嘉指出，7月24日的晚宴將是一場更為私密的聚會，並會「大幅加強安全措施並制定新的入場程序」。

她表示，「這場晚宴不僅是推動我們計畫的機會，也是一項宣示—暴力在美國社會沒有立足之地，自由的新聞不會被恐嚇而噤聲。正如各位所展現的，勇氣與團結可以、也應該戰勝一切」。

美聯社報導，儘管江惟嘉一直堅持晚宴應該重新舉行，但並非所有人都持相同意見。部分批評人士主張應永久取消整個活動；除了出於安全考慮，他們認為記者身穿正式禮服與報導對象「觥籌交錯」，並不妥當。

新聞智庫波因特研究所(Poynter Institute)倫理專家麥克布萊德(Kelly McBride)指出，這麼做「會削弱公眾對新聞工作的信任，也讓人覺得媒體與報導對象的關係過於親近」。

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