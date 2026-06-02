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比爾蓋茲認了 遭前妻怒告「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

編譯盧思綸／即時報導
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微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

長年投身公益的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），捲入淫魔富豪艾普斯坦檔案後形象遭受重創，華爾街日報近日更踢爆，他與前妻協商離婚時，曾被控偷吃超過20次，他自己也在員工大會上親口承認部分細節，優質形象一夕崩壞，連自家員工聽了都不敢置信。

美國司法部年初陸續公布艾普斯坦案相關文件，歐美不少政商名流被捲入風波，包括蓋茲。

華爾街日報引述前現任員工爆料，今年2月微軟一場員工會員大會上，被問到與艾普斯坦的關係時，蓋茲當場致歉，承認艾普斯坦文件中提及過去兩段地下情屬實。

不只如此，蓋茲還脫口而出，2021年與前妻梅琳達（Melinda）辦理離婚訴訟期間，被指控「超過20段婚外情」。

有關蓋茲承認的兩段婚外情，分別是俄羅斯橋牌選手安托諾娃（Mila Antonova）與他旗下核能公司TerraPower 一名前員工；這名前員工身分尚未公開，蓋茲據稱形容她是「俄羅斯核物理學家」，並表示兩人是透過商業活動認識。

報導指，蓋茲2010年在一場比賽中認識安托諾娃；安托諾娃則是在尋求橋牌學院資金時接觸艾普斯坦，艾普斯坦後來出資供她就讀軟體程式設計學校。

此外，還有電子郵件顯示，艾普斯坦據稱掌握蓋茲婚外情相關資訊，並試圖藉此威脅他。郵件還暗示，蓋茲的科學與技術首席顧問尼科利奇（Boris Nikolic）曾協助蓋茲取得藥物，以處理「與俄羅斯女孩發生性關係的後果」。

不過，尼科利奇否認這些電子郵件是代表蓋茲或應蓋茲要求撰寫。蓋茲發言人也駁斥有關蓋茲感染性傳染病的暗示，稱相關說法「荒謬至極，完全錯誤」。

蓋茲在員工大會上也承認，自己曾在紐約、德國、法國與華盛頓特區與艾普斯坦共處，但堅稱從未造訪艾普斯坦位於加勒比海、惡名昭彰的私人島嶼。蓋茲先前曾為與艾普斯坦往來公開道歉，但強調自己在相關會面中「沒有做任何非法的事」。

艾普斯坦 微軟 比爾蓋茲

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