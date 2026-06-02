癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

前第一夫人吉兒拜登出版新回憶錄，首度公開談論拜登前總統退選與健康問題。(路透)

美國前第一夫人吉兒拜登 (Jill Biden)近日為新回憶錄「View from the East Wing」宣傳，首度透露當時拜登(Joe Biden)退選的掙扎，也談及拜登的高齡問題以及目前與癌症 共存的狀況。

吉兒拜登在接受NBC訪問時回憶，2024年6月27日拜登與川普(Donald Trump)的電視辯論期間，她和所有觀眾一樣感到震驚與害怕。

「我當時看著辯論，嚇得要命，一直在想：『到底發生了什麼事？』」她說。辯論結束後，拜登下台向她坦承：「吉兒，我是不是搞砸了？」而她也直接回應：「是的，你確實搞砸了。」

不過，在當晚辯論後的支持者活動上，吉兒卻公開稱讚丈夫表現出色，表示：「喬，你做得非常好，你回答了每一個問題，也掌握了所有事實。」這番發言當時引發外界質疑。

對此，吉兒解釋，她當時的想法很單純。「我是他的妻子，我必須鼓勵他。」她表示，自己不可能站在台上當著支持者的面批評丈夫。她強調，無論外界如何解讀，她都必須支持自己的丈夫。「這就是我們的方式，我必須站在他身邊。」

談到丈夫的年齡問題，吉兒坦承，拜登確實在任內逐漸老化。「他變老了，我們都看得到。有些詞彙他會忘記，但我們每個人都在變老。」然而，她表示醫生持續向家人保證拜登身體健康，而她也親眼見到丈夫每天工作到深夜。

「是的，我看到他動作慢了一點；當他疲倦時，晚上說話偶爾會口吃。但他仍然在履行職責，而且做得很好。」

此外，吉兒也談到拜登於2025年被診斷出罹患前列腺癌的消息。拜登辦公室當時透露，他罹患的是已擴散至骨骼的侵襲性前列腺癌，並於去年秋天開始接受放射治療。

吉兒表示，目前丈夫狀況尚可，但病情已與一般前列腺癌不同。「如果只是前列腺癌，那還有機會治癒；但癌細胞 已轉移到骨頭，情況就完全不同了。」她坦言，拜登未來恐怕將長期與癌症共存，「我認為喬將在餘生與癌症一起生活。」