我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

紐時發行人痛斥AI「竊取智財」 新聞業面臨生存威脅

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報發行人薩茲柏格1日在法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會，痛斥人工智慧（AI）...
紐約時報發行人薩茲柏格1日在法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會，痛斥人工智慧（AI）公司「大膽竊取智慧財產」，新聞業未來飽受威脅。（記者張宗智／攝影）

紐約時報發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）1日在法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會，痛斥人工智慧（AI）公司「大膽竊取智慧財產」，新聞業未來飽受威脅。

中央社引述法新社報導，根據薩茲柏格發表的演講稿，「AI公司之所以能劫持公共論述空間，是其AI產品以前所未見的規模，大膽竊取智慧財產的原罪所造就。」

「科技巨擘在未獲許可、未予補償的情況下，掠奪性地挖掘新聞網站內容。」新聞業「面對AI革命領導公司的侵害，反應過於沉默、過於被動、過於分散。」

薩茲柏格在匯集各大新聞媒體高層的年會現場發表這篇聲討AI公司的演說，贏得全場熱烈掌聲。紐約時報現正以侵害著作權為由，控告ChatGPT開發商OpenAI與微軟（Microsoft）。

薩茲柏格表示，這些AI公司過度掌控我們的數據資料與關注焦點，在進一步強化這種控制的同時，卻未能承擔此權力所伴隨的核心責任－也就是確保公眾獲取值得信賴的新聞與資訊。

薩茲柏格對此感到憂心，「未來願意耗費大量資源，從事難度極高的原創新聞工作者，很快就會愈來愈少」。

第77屆世界新聞出版協會（WAN-IFRA）世界新聞媒體年會係由法國達飛航運集團（CMA CGM）旗下媒體事業部門達飛媒體（CMA Media）合辦，將以AI為議題主軸持續進行至3日。

聯合報系董事長王文杉與執行董事項國寧也循例，率領聯合報、世界日報、經濟日報、聯合線上相關負責主管參與本屆新聞年會。

紐約時報 OpenAI ChatGPT

上一則

愛阿華州家暴連環槍擊案六死 嫌犯飲彈

下一則

洛城年輕夫妻返鄉接墓園生意 致力現代化 年收逾600萬

延伸閱讀

全美首例 佛州起訴OpenAI及執行長：放任ChatGPT成幫兇

全美首例 佛州起訴OpenAI及執行長：放任ChatGPT成幫兇
畢業典禮被噓、議員家門遭開槍 美國社會浮現AI反動

畢業典禮被噓、議員家門遭開槍 美國社會浮現AI反動
專家之眼／防止AI成為怪獸：從教宗警告到亞洲AI倫理平台

專家之眼／防止AI成為怪獸：從教宗警告到亞洲AI倫理平台

馬斯克控告OpenAI、奧特曼敗訴 將提上訴

馬斯克控告OpenAI、奧特曼敗訴 將提上訴

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪