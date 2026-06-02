PayPal創辦人移居阿根廷 富豪避險成趨勢

科技富豪、線上支付巨擘PayPal的共同創辦人提爾移居阿根廷。(路透)

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，身為線上支付巨擘PayPal、帕蘭泰爾技術公司(Palantir)共同創辦人的科技富豪提爾(Peter Thiel)移居阿根廷 ，反映了美國億萬富豪之間日漸熱門的趨勢，把搬家到海外當成「備案」(plan B)。

提爾待在阿根廷的時間愈來愈長，除了讓孩子在當地上學，還在布宜諾斯艾利斯最富裕社區之一的地點買下一棟房子。

報導分析，提爾的作法符合超級富豪圈的普遍模式：把美國生活視為投資組合(investment portfolio)當中的一個部分，雖然還是值得押注，但愈來愈需要避險。

億萬富翁會員俱樂部R360創辦人賈西亞(Charlie Garcia)說，主權多元化(sovereign diversification)儼然蔚為風潮，實際作法包括多重護照、多重稅制，要在南半球國家準備好至少一個做為「備案」的司法管轄區。

目前有不少國家爭相吸引億萬富豪前往落腳。

紐西蘭去年放寬黃金簽證投資計畫申請規定之後，來自美國的申請案件數量大增。哥斯大黎加、泰國的高收入移民人數都出現激增。

某些富裕美國人是把原本生活完全搬走，不是只在海外購買第二棟住所而已。

私人財富研究公司Henley & Partners統計顯示，流動資產超過100萬元以上的美國人當中，去年有14萬2000人移民到其他國家，人數創下歷年新高，估計今年將增加到16萬5000人。

對於富豪家庭來說，移民只是整體考量的環節之一，更重要的是擁有選擇空間(optionality)。

賈西亞分析，稅務是主要驅動因素。

以加州為例，許多美國最有錢的富豪在加州開公司，但當地議會正研擬對億萬富豪居民淨資產單次徵收5%富人稅。紐約市日前通過對高級住所徵收「度假公寓稅」(pieds-à-terre tax)。

另外還有政治重組、地球生存威脅等憂慮，從人工智慧失控到核武對抗升級都有。賈西亞說：「這些聽起來很誇張，但你要親自參與那些晚宴上的秘密對話，才能感同身受。」

賈西亞表示，對於超級富豪來說，全球南錐地區看起來能夠保持實際與象徵意義上的安全距離。

但賈西亞指出，選擇阿根廷做為避險地點並不尋常，因為當地長期以來有通貨膨脹、貨幣危機、法律突然改變等問題，「這些都是富有家庭通常討厭的不穩定」。