我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

川普政府收緊庇護政策 抵美1年後申請 無需面談可駁回

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府將允許移民官員無需訪談，直接駁回未能在抵美一年內提出申請的庇護案。圖為申...
川普政府將允許移民官員無需訪談，直接駁回未能在抵美一年內提出申請的庇護案。圖為申請庇護的一個瓜地馬拉家庭，在志工陪同下離開移民法庭。(美聯社)

川普政府進一步收緊庇護申請程序，允許移民官員無需面對面訪談，直接駁回未能在抵美一年內提出申請的庇護案。

根據哥倫比亞新聞(CBS News)取得的政府內部文件，國土安全部(DHS)正在制定一項重要規定，允許移民官員無需與申請人面談，即可迅速駁回部分庇護申請。

根據這項法規，DHS下屬機構「美國公民及移民服務局」(USCIS)的官員將獲授權，若庇護申請人抵美一年後才申請，即可無需按照傳統的面談程序就直接駁回。

此類被拒申請人會移交司法部移民法庭系統，進入對抗式驅逐程序，要求他們在法庭上為自己的留美理由作出辯護。

美國移民法規定外國人須在抵美一年內申請庇護，否則將失去資格；但同時設有例外條款，例如申請人遭遇嚴重疾病、缺乏法律諮詢等特殊情況，無人陪伴的未成年人也不受此期限限制。

新規下，若USCIS官員認定申請人可能符合「例外情況」，仍會安排面談，不過在川普政府政策導向下，符合「例外情況」的人只會是極少數。

USCIS發言人回應 CBS News 查詢時表示，川普政府正在「考慮多種方案」來解決當前超過100萬份庇護申請的嚴重積壓問題，並歸咎是拜登政府開放邊境政策所造成。

發言人又說，新規是避免浪費寶貴時間，因為那些申請最終是會移交至移民法庭系統。

移民權益組織警告，如果實施新規，可能會面臨法律挑戰，因為它改變了現有程序的公平性原則。

專門協助尋求庇護者的律師克魯茲(Conchita Cruz) 指出，這項規定可能會錯誤地將許多申請人直接推入驅逐程序，沒有給他們機會解釋為何會在一年期限過後才提交申請。

她強調，政府不能隨意改變多年來，申請人一直所依賴的規則，這對他們來說極不公平。

政府數據顯示，截至去年秋季， USCIS積壓了150萬份庇護申請；而負責處理遣返案件的移民法庭積壓了330萬起案件，其中230萬起為庇護申請。

庇護 川普 移民

上一則

PayPal創辦人移居阿根廷 富豪避險成趨勢

下一則

維吉尼亞州連環追撞5死 巴士公司華人老闆神隱

延伸閱讀

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師
川普政府新規申請綠卡必須出境辦理 科技界批荒唐

川普政府新規申請綠卡必須出境辦理 科技界批荒唐
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪