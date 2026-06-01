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肯塔基州1學區控Meta等社媒加劇學生心理危機 獲賠2700萬

編譯盧炯燊／綜合報導
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多家社媒巨頭與肯塔基州布雷薩特郡學區達成和解，同意支付2700萬元，賠償社群媒體...
多家社媒巨頭與肯塔基州布雷薩特郡學區達成和解，同意支付2700萬元，賠償社群媒體對於青少年造成的傷害。(美聯社)

包括Meta在內的多家社媒巨頭與肯塔基州布雷薩特郡(Breathitt County)學區達成和解協議，同意支付總計2700萬元賠償金。該學區先前向法院提告社媒平台損害學生心理健康。分析認為這次的和解具有代表性，或將成為全美類似訴訟的先例。

法庭尚未公布和解協議內容，路透從首次披露的財務文件裡發現營運Instagram 、臉書及WhatsApp的Meta公司 ，同意支付900萬元作為賠償，金額是各社媒企業之冠。

其他包括Snap、TikTok各支付800萬元，谷歌旗下YouTube支付201萬元。YouTube也是唯一同意為學區提供配套訓練項目，協助教師在課堂上更好地利用其影音產品的公司。

布雷薩特郡學區下轄六所中小學，約有1600學生，該學區一直指控這些社媒巨頭，刻意將平台設計得讓年輕用戶上癮，加劇學生的焦慮、憂鬱及自殘傾向，並將應對這些心理傷害的重擔轉嫁給學校 。儘管這些公司堅決否認，並強調已採取多項措施保障青少年安全，但最終仍選擇和解。

這個和解協議總金額極為可觀，比該學區的2500萬元年度預算還要多出8%；更重要的是，本案被視為全美學區集體控訴社媒巨頭及索賠的重要風向標。

目前全美已有1300多個學區提出類似訴訟，要求科技巨頭為青少年的心理健康問題承擔法律與經濟責任。

分析指出，社媒巨頭這次與布雷薩特郡達成和解，可能意味著也願意與其他學區達成和解。彭博產業研究(Bloomberg Intelligence)估計，全美這類訴訟最終可能導致社媒巨頭面臨高達4000億元的賠償。

除了學區，還有不少個人、城市及州政府也對這些科技巨頭提起類似訴訟，且等待裁決中。

Meta早前已向投資人發出預警，承認歐美國家針對青少年社媒成癮的法律及監管問題，可能對公司業務及營收造成重大影響。

肯塔基州 Meta 學區

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