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歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

編譯廖振堯／即時報導
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歐巴馬總統中心外觀。(美聯社)
歐巴馬總統中心外觀。(美聯社)

籌備多年的「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)將於6月19日開幕，屆時將創下至少三項現代美國總統的紀錄：工期最長、成本最高、門票價格最高，成人門票高達30元，較其他任何總統圖書館都貴，比從甘迺迪到小布希等歷任總統的平均票價高出59%。

華爾街日報報導，歐巴馬總統中心最初估計耗資3億元，最終成本達約8.5億元，這個占地19.3英畝的園區內有一座博物館、基金會辦公室、一座公共圖書館、種種休閒場所。歐巴馬基金會發言人比特納(Emily Bittner)表示：「除博物館的四層樓外，我們的園區免費向公眾開放。我們提供其他總統紀念館不具備的諸多全新設施，例如符合NBA標準的籃球場、雙層遊樂場、錄音室、教室、20多件新委託創作的公共藝術作品。」

該中心預計每年將吸引約70萬遊客，成為經濟引擎並有望協助改善周遭低收入社區的狀況。伊利諾州居民每周二可免費入場，其他日期可享4元門票折扣。其門票價格與芝加哥其他大型景點大致相當，肯尼斯．葛里芬科學工業博物館(Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry)成人票價為25.95元；阿德勒天文館(Adler Planetarium)票價為25元，而芝加哥藝術博物館(Art Institute of Chicago)則為32元。

歐巴馬總統中心的開幕時間比原定計畫晚了約五年，原因是保育人士、社運人士透過法院訴訟拖慢了工程進度，新冠疫情也導致施工延宕。相較雷根總統圖書館在卸任後一千餘天便開幕，此中心將耗時3437天；歐巴馬2016年決定將中心設於傑克森公園(Jackson Park)而引發多項聯邦審查與法律挑戰，因該公園在國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)之列。

該中心技術上來說也不算是傳統圖書館，因為館藏的數百萬頁非機密文件皆已電子化，由歐巴馬基金會出資500萬元數位化以供線上使用。該中心也將由基金會營運，而非由營運其他總統圖書館與博物館的國家檔案和紀錄管理局(National Archives and Records Administration)管理。

歐巴馬總統中心外觀。(美聯社)
歐巴馬總統中心外觀。(美聯社)

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