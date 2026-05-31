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麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

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麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

編譯盧思綸／即時報導
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美國國家海洋暨大氣總署與科羅拉多州立大學大氣合作研究所30日公布衛星影像，顯示一...
美國國家海洋暨大氣總署與科羅拉多州立大學大氣合作研究所30日公布衛星影像，顯示一顆流星在美國麻州東北部與新罕布夏州東南部上空的大氣層中爆炸。（取材自科羅拉多州立大學大氣合作研究所網站， credit the Cooperative Institute for Research in the Atmosphere at Colorado State University and the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. (CSU/CIRA & EUMETSAT)）

NBC報導，麻州30日下午突然傳出巨大爆炸聲並伴隨地面震動，不少民眾一度以為發生爆炸或地震，紛紛向當局通報。相關單位緊急追查後，國家航空暨太空總署（NASA）證實，這起事件其實是一顆高速的火流星在高空解體所致，釋放能量約相當於300噸TNT炸藥。

這起事件發生於當地時間下午2時6分左右，NASA表示，一顆以時速約12萬公里（7萬5000英里）飛行的火流星（fireball）掠過麻州上空，並在麻州東北部與新罕布夏州東南部上空約64公里高處解體。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）與科羅拉多州立大學（Colorado State University）大氣研究合作研究所（Cooperative Institute for Research in the Atmosphere）30日公布衛星影像，顯示一顆流星在麻州東北部與新罕布夏州東南部上空的大氣層中爆炸。

▲ 影片來源：Ｘ＠theinformant_x（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美國流星學會（American Meteor Society ）指出，這顆流星體寬約3英尺（約90公分），解體時產生強烈音爆，造成麻州、羅德島等地民眾聽見連續兩聲巨響，部分地區甚至感受到明顯震動。

麻州緊急事務管理局表示，東部地區公共安全單位陸續接獲民眾通報「可聽見的巨響」及地面震動。

許多人也在社群媒體發文表示，感覺建築物短暫搖晃，但現場並未出現火光、濃煙或其他爆炸跡象。

美國地質調查局（USGS）發言人索比（Steve Sobie）表示，雖然有民眾向國家地震資訊中心回報震感，USGS也因此在官網開設事件頁面蒐集資訊，但地震儀並未記錄到任何地震活動，顯示震動並非由地震引起。

NASA隨後證實，這是一顆與任何流星雨無關的天然天體，而非衛星或太空垃圾重返大氣層。

NASA表示，火流星解體時釋放出巨大能量，形成廣泛可感受到的音爆。

美國流星學會則指出，多數流星體會在穿越大氣層時燃燒殆盡，即使有殘骸存留，也極可能落入海中，不太可能對地面造成威脅。

NASA 麻州 新罕布夏州

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