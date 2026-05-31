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他訓練歷屆拼字王 鐘點費高+獎金抽成

編譯陳韻涵／綜合報導
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32歲的雷默(左)是全美唯一的全職拼字比賽專業教練，他與2024年冠軍札基合影；...
32歲的雷默(左)是全美唯一的全職拼字比賽專業教練，他與2024年冠軍札基合影；他每小時要價180元；學生如進前十名並獲獎，他還會抽成最高10%的「績效獎金」。 (美聯社)

斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)的2023年與2024年冠軍得獎照片很像，兩屆冠軍身旁都站著同一個人，他是32歲的雷默(Scott Remer)，他戴著眼鏡，身穿夏威夷風襯衫，手上拿著他撰寫的「智慧之語」(Words of Wisdom)。這張照片不只是紀念與榮耀，更是雷默招攬生意的名片。

美聯社報導，雷默是全美唯一的全職拼字比賽專業教練，過去15年來幾乎每一位全美拼字大賽冠軍都受過教練指導；大多數教練都是歷屆參賽選手，其中許多人仍為在校生。

今年的斯克里普斯全美拼字大賽26日到29日在華盛頓特區舉行，吸引247名選手參賽，約十人進入決賽競逐冠軍，其中包括多名雷默的學生。

雷默迄今已培養出五位全美拼字大賽冠軍，今年有34名學生參賽；他在過去四屆賽事中，每一屆指導人數平均超過29人。

雷默的收費為該業界最高，每小時的私人課程要價180元；若學生進入前十名並獲獎，他還會抽成最高10%的「績效獎金」。

2024年冠軍、德州印度裔少年札基(Faizan Zaki)的父親安華(Zaki Anwar)主張，兒子已具備相當實力，協議以時薪120元聘請雷默指導，並在札基奪冠後依比率支付3675元獎金。

安華說：「贏了之後，其他都不重要。」

札基則說：「雷默的課比較貴，但絕對值得，我看到成效。」

2023年冠軍薩哈(Dev Shah)形容，「雷默可能是過去十年來，拼字界最有影響力的人物之一。」

雷默2016年從耶魯大學畢業，2017年取得劍橋大學碩士；他投入教練工作則是因為自己2008年最後一年參賽以第四名抱憾作收，他的教學著重字根、詞型規律和魔鬼訓練，讓學生即使遇到陌生詞彙也能推理拼出正確答案。

雷默還是青少年時，便出版第一本拼字學習指南，並於同年教出首位全國冠軍。

雷默坦言：「我熱愛語言且對賽事懷抱熱忱，一旦你被蜜蜂螫過(Bee，拼字比賽為「spelling bee」此處是雙關語)，就很難回頭。這份工作收入豐厚，但我不認為這有什麼不對。」 

不過，雷默的高收費與嚴厲指導風格並非人人都能接受。

賓州大學學生穆拉利(Navneeth Murali)曾參加2020年比賽，如今以時薪50元教拼字。他說：「雷默的高收費不切實際。」

另一位曾培養五位冠軍的教練葛瑞斯‧沃特斯(Grace Walters)每小時收費75元，她強調「質重於量」。

2019年亞軍卡普蘭(Simone Kaplan)說，雷默的嚴厲訓練對學生而言，是激勵也是壓力。

雷默自省表示，「我努力做到嚴格但公平，也會根據孩子的需求和個性調整教學方式，但我也不確定能否總是做到。」

32歲的雷默是全美唯一的全職拼字比賽專業教練，每小時要價180元；學生如進前十名...
32歲的雷默是全美唯一的全職拼字比賽專業教練，每小時要價180元；學生如進前十名並獲獎，他還會抽成最高10%的「績效獎金」。(美聯社)

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