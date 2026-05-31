「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

匈牙利數學家艾狄胥1946年提出的「單位距離問題」：在平面上放置n個點，最多能有多少對點之間的距離恰好等於1單位？(取自OpenAI)

人工智慧 模型甫問世時，處理基本數學運算還時常出錯，到了去年卻已經在國際數學奧林匹亞中獲得金牌。當OpenAI 宣布其模型突破了80年來無人推翻的「艾狄胥問題」(Erdős problems)猜想之一時，震驚了向來不愛炒作的數學界，連當代權威數學家都同意這是AI在數學領域的里程碑。

華爾街 日報報導，被譽為歷史上最多產的匈牙利數學家艾狄胥(Paul Erdős)去世後留下1217道難題，依照難度提供25元到1萬元不等的獎金，現已破解了550道題。1946年提出的「單位距離問題」(unit-distance problem)：在平面上放置n個點，最多能有多少對點之間的距離恰好等於1單位？艾狄胥當年認為若排列成網格(棋盤格)可以得到一定數量的點對，並猜想沒有其他排列方式能做得更好。此後有數學家證明點對的數量不會超過n的4/3次方級別，學界近80年來普遍認為最優排列方式便是棋盤格。

然而OpenAI模型找到了新的構型族類，打破了方格網的限制，證明還有更多點對的排列方式。OpenAI研究人員試圖偵錯並請外部人員驗證結果，最後發現結果似乎可信且相當驚人。

為了方便那些不精通數字的人理解，OpenAI提供了長達19頁著名數學家的評論，幫助一般人理解其研究成果。菲爾茲獎(Fields Medal)得主、法蘭西公學院(Collège de France)教授高爾斯(Timothy Gowers)評道，如果這是由人類撰寫並提交給數學年刊，他會毫不猶豫地推薦，「即便AI不再變得更聰明，我們也已經進入了一個新時代，人類在解決數學問題上將很難與AI競爭。」

那麼AI為何在人類失敗的地方取得成功？OpenAI研究人員提出三個解釋：首先是該問題的解方恰好非常違反直覺，大多數人都試圖證明艾狄胥的猜想，而不是反證它，看似不可能的策略正是模型找到的意外道路。

接著是人類各擅專業，而AI可綜合各家大成。數學家往往專注於自己的特定領域，而在該問題中同時運用代數數論和離散幾何，彷彿要懂馬拉松及撐竿跳一樣。

最後則是AI不受時間、注意力、耐心、專注力、毅力影響，能夠堅持人類可能放棄的方法。一位前OpenAI研究員在閱讀後粗略估算，模型可能耗時不到32小時、花費了價值1000元的token就解決了此問題，可說是物超所值。