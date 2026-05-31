全美拼字大賽 加州印度裔少年奪冠

加州14歲印度裔少年巴利克贏得全美拼字大賽冠軍。(路透)

加州 14歲印度 裔少年巴利克(Shrey Parikh)於28日晚間在華府 舉行的第90屆斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)決賽延長加賽「拼字淘汰賽」(spell-off)中脫穎而出，以壓倒性優勢榮獲冠軍。

美聯社報導，來自加州庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)的巴利克在淘汰賽中，於90秒內正確拼出32個單字，以懸殊落差擊敗對手古普塔(Ishaan Gupta)，穩坐拼字冠軍寶座；古普塔則拼對25個單字，拿下亞軍。

巴利克最終奪冠的單字是「bromocriptine」，此字為「溴隱亭」，是一種多肽生物鹼，屬麥角衍生物，可用於控制因腦部問題而產生乳汁的患者。

巴利克說，拼字是他的愛好， 「學習單字真的讓我很興奮」。

巴利克此次奪冠背後有多位實力堅強的教練團，成員包括曾指導過去三屆冠軍的伊凡斯(Sam Evans)，以及2019年並列冠軍的蘇哈坦卡爾(Sohum Sukhatankar)。

巴利克持續與頂尖同儕對練，鑽研進階教材，並全力排除過去偶爾會發生的失誤，終於如願抱回冠軍獎盃。

這並非巴利克首次參賽，他2024年曾獲得第三名，2025年則因發燒而未能通過校內選拔賽，無緣晉級。此後，他在多項高度競爭的線上拼字賽事中表現亮眼。

本屆賽事移師華盛頓特區憲法廳(Constitution Hall)舉行，會場周遭的交通便利性招致部分選手及家長抱怨，但更緊湊的座位安排與更佳的視野，讓觀眾得以更貼近現場緊張氣氛，觀眾反應熱烈。