我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

全美拼字大賽 加州印度裔少年奪冠

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州14歲印度裔少年巴利克贏得全美拼字大賽冠軍。(路透)
加州14歲印度裔少年巴利克贏得全美拼字大賽冠軍。(路透)

加州14歲印度裔少年巴利克(Shrey Parikh)於28日晚間在華府舉行的第90屆斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)決賽延長加賽「拼字淘汰賽」(spell-off)中脫穎而出，以壓倒性優勢榮獲冠軍。

美聯社報導，來自加州庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)的巴利克在淘汰賽中，於90秒內正確拼出32個單字，以懸殊落差擊敗對手古普塔(Ishaan Gupta)，穩坐拼字冠軍寶座；古普塔則拼對25個單字，拿下亞軍。

巴利克最終奪冠的單字是「bromocriptine」，此字為「溴隱亭」，是一種多肽生物鹼，屬麥角衍生物，可用於控制因腦部問題而產生乳汁的患者。

巴利克說，拼字是他的愛好， 「學習單字真的讓我很興奮」。

巴利克此次奪冠背後有多位實力堅強的教練團，成員包括曾指導過去三屆冠軍的伊凡斯(Sam Evans)，以及2019年並列冠軍的蘇哈坦卡爾(Sohum Sukhatankar)。

巴利克持續與頂尖同儕對練，鑽研進階教材，並全力排除過去偶爾會發生的失誤，終於如願抱回冠軍獎盃。

這並非巴利克首次參賽，他2024年曾獲得第三名，2025年則因發燒而未能通過校內選拔賽，無緣晉級。此後，他在多項高度競爭的線上拼字賽事中表現亮眼。

本屆賽事移師華盛頓特區憲法廳(Constitution Hall)舉行，會場周遭的交通便利性招致部分選手及家長抱怨，但更緊湊的座位安排與更佳的視野，讓觀眾得以更貼近現場緊張氣氛，觀眾反應熱烈。

加州14歲印度裔少年巴利克贏得全美拼字大賽冠軍。(美聯社)
加州14歲印度裔少年巴利克贏得全美拼字大賽冠軍。(美聯社)

加州 華府 印度

上一則

他訓練歷屆拼字王 鐘點費高+獎金抽成

下一則

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

延伸閱讀

漢語橋選拔賽25周年 金山賽區13學生參與

漢語橋選拔賽25周年 金山賽區13學生參與
22屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽/魅力模特兒大賽，LA賽區圓滿 落幕

22屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽/魅力模特兒大賽，LA賽區圓滿 落幕
KidWind世界風能挑戰賽 台灣代表隊拿下4冠

KidWind世界風能挑戰賽 台灣代表隊拿下4冠
上海黑池拉丁舞世界冠軍何向晴紐約再披戰衣

上海黑池拉丁舞世界冠軍何向晴紐約再披戰衣

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38
專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)。（路透）

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

2026-05-28 08:29

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示