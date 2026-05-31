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假公民任愛達荷學監20年 判刑2年恐遣返

編譯盧炯燊／綜合報導
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愛達荷州得梅因學區前任學監羅伯茨，因偽造社會安全卡非法滯留美國工作，遭判刑兩年。...
愛達荷州得梅因學區前任學監羅伯茨，因偽造社會安全卡非法滯留美國工作，遭判刑兩年。(美聯社)

去年川普總統大力打擊無證移民期間，愛達荷州最大學區的學監(superintendent)被揭發並非美國公民，且偽造社會安全卡留美工作，經審訊後遭判刑兩年，預料刑滿後會遣返原籍圭亞那。

美聯社報導，涉案的羅伯茨(Ian Roberts)29日在愛州南區聯邦地區法院戴著手銬和腳鐐接受量刑宣判 ，懇求法官艾賓格 (Rebecca Goodgame Ebinger)從輕發落。他承認自己致力於教育，儘管讓數以千計的學童取得一些成就，但並不能「掩蓋自己糟糕的選擇及失德」，令很多人，包括孩子們失望。

羅伯茨原是愛州首府得梅因 (Des Moines) 學區學監，2025年9月駕著學區配發的汽車，遭執行勤務的移民暨海關執法局(ICE)人員攔查，他一度駕車逃跑，ICE人員在州警協助下最終將他逮捕。

執法人員其後在他的座位下發現一把已上膛手槍，警方之後在他的住所還搜出另外三件武器。

調查後發現，羅伯茨在其長達20年的教育生涯裡，並沒有合法工作許可，在申請擔任擁有三萬名學生的得梅因學區學監時，提交偽造的社會安全卡。

代表律師在審訊期間說，來自圭亞那的羅伯茨與一名美國公民結婚後申請綠卡，但申請時因未有披露過去曾經被捕紀錄，被指隱瞞遭到拒絕。但羅伯茨辯稱，因為對他的指控已經撤銷，所以認為自己無需披露。

量刑聆訊時，羅伯茨表示「每天都後悔自己所做的一切」，在讀出一封來自得梅因二年級學生的求情信時更潸然淚下。

代表律師說，其當事人極有可能給驅逐出境，因此希望給予緩刑。但檢方認為，被驅逐出境不應成為量刑的考量因素，要求判監三年。

艾賓格法官判刑時指，羅伯茨為了獲得「極高的信任度」而故意謊報公民身分，這「並非孤立的失德行為」；雖然有數十封求情信，但緩刑不足以彌補其罪行，因此決定將羅伯茨判處兩年徒刑。

移民 美國公民 學區

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