伊戰+關稅 番茄年漲40%成高物價新指標

番茄價格近一年大漲40%，已成全美物價飆漲的最新指標，不但一般消費者憤怒。以番茄為關鍵食材的餐飲業者更是叫苦連天。(美聯社)

用途廣泛的大眾化食材番茄的價格近一年大漲40%，已成全美物價飆漲的最新指標。

紐約市 廚師卡巴霍(Isaac Bernal Carbajo)感嘆，生活中最簡單的快樂也難逃漲價魔掌，連購買新鮮蔬果這種簡單的需求如今也成了不小的開支。

根據最新消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)，除了番茄年漲40%，其他食品雜貨漲幅各是咖啡18.5%、烤牛肉17.8%、冷凍魚類海鮮12%；民眾消費能力相對下降。

4月全美整體物價年漲幅3.8%，創近三年新高。

番茄價格大漲除了與產量相關外，專家將部分原因歸咎於川普總統的對伊朗 戰爭和關稅 政策。伊朗戰爭導致油價上漲、運輸成本增加；另一方面，美國取消墨西哥番茄免稅進口的協議，而墨西哥是全美番茄主要來源。

去年7月，美國本土番茄農民樂見政府取消美墨番茄免稅協議，聲稱這麼做將有助於重振萎縮的番茄產業；結果，這項政策對消費者帶來痛苦。去年夏季取消免關稅協議，直到冬末春初番茄進口量增加才開始顯現新政策的影響。

新政策實施後，番茄一進口馬上被徵收17%關稅。維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)商學院教授馬西米諾(Brett Massimino)說，關稅是價格上漲的主要驅動因素，美國番茄主要依賴墨西哥，貿易政策變化有巨大影響。

聯邦數據稱，美國對番茄徵收的關稅由2024年1萬6424美元飆增至近460萬元，增加278.79倍，幅度驚人。

眼看價格節節上漲，消費者憤怒，以番茄為關鍵食材的餐飲業者更是叫苦連天。

追蹤餐飲價格的MarginEdge稱，聖女番茄(grape tomatoes)漲幅最大，一個月上漲65%。

理海大學(Lehigh University)教授科爾斯(Phillip Coles)說， 國產番茄陸續收成，今年稍後價格可望回落，而且價格上漲會促使農民增加種植以滿足需求，但距離上市仍需一段時間。