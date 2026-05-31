我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

伊戰+關稅 番茄年漲40%成高物價新指標

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
番茄價格近一年大漲40%，已成全美物價飆漲的最新指標，不但一般消費者憤怒。以番茄...
番茄價格近一年大漲40%，已成全美物價飆漲的最新指標，不但一般消費者憤怒。以番茄為關鍵食材的餐飲業者更是叫苦連天。(美聯社)

用途廣泛的大眾化食材番茄的價格近一年大漲40%，已成全美物價飆漲的最新指標。

紐約市廚師卡巴霍(Isaac Bernal Carbajo)感嘆，生活中最簡單的快樂也難逃漲價魔掌，連購買新鮮蔬果這種簡單的需求如今也成了不小的開支。

根據最新消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)，除了番茄年漲40%，其他食品雜貨漲幅各是咖啡18.5%、烤牛肉17.8%、冷凍魚類海鮮12%；民眾消費能力相對下降。

4月全美整體物價年漲幅3.8%，創近三年新高。

番茄價格大漲除了與產量相關外，專家將部分原因歸咎於川普總統的對伊朗戰爭和關稅政策。伊朗戰爭導致油價上漲、運輸成本增加；另一方面，美國取消墨西哥番茄免稅進口的協議，而墨西哥是全美番茄主要來源。

去年7月，美國本土番茄農民樂見政府取消美墨番茄免稅協議，聲稱這麼做將有助於重振萎縮的番茄產業；結果，這項政策對消費者帶來痛苦。去年夏季取消免關稅協議，直到冬末春初番茄進口量增加才開始顯現新政策的影響。

新政策實施後，番茄一進口馬上被徵收17%關稅。維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)商學院教授馬西米諾(Brett Massimino)說，關稅是價格上漲的主要驅動因素，美國番茄主要依賴墨西哥，貿易政策變化有巨大影響。

聯邦數據稱，美國對番茄徵收的關稅由2024年1萬6424美元飆增至近460萬元，增加278.79倍，幅度驚人。

眼看價格節節上漲，消費者憤怒，以番茄為關鍵食材的餐飲業者更是叫苦連天。

追蹤餐飲價格的MarginEdge稱，聖女番茄(grape tomatoes)漲幅最大，一個月上漲65%。

理海大學(Lehigh University)教授科爾斯(Phillip Coles)說， 國產番茄陸續收成，今年稍後價格可望回落，而且價格上漲會促使農民增加種植以滿足需求，但距離上市仍需一段時間。

關稅 紐約市 伊朗

上一則

假公民任愛達荷學監20年 判刑2年恐遣返

下一則

強迫胖乘客購2票 西南航空改口「有空位免費安排」

延伸閱讀

美國市場番茄價格飆漲 專家歸因關稅與伊朗戰爭

美國市場番茄價格飆漲 專家歸因關稅與伊朗戰爭
番茄漲一半、咖啡貴三成 美國通膨直擊「烤肉自由」

番茄漲一半、咖啡貴三成 美國通膨直擊「烤肉自由」
法媒：中國番茄大量進入歐洲搶市 生產國自危

法媒：中國番茄大量進入歐洲搶市 生產國自危
162美元可買79件商品 20年前沃爾瑪收據暴紅

162美元可買79件商品 20年前沃爾瑪收據暴紅

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38
專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)。（路透）

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

2026-05-28 08:29

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示