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162元買79商品 20年前沃爾瑪收據暴紅 網嘆：今非昔比

編譯彭馨儀／綜合報導
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沃瑪商場貨架上玲瑯滿目的商品。(美聯社)
沃瑪商場貨架上玲瑯滿目的商品。(美聯社)

一張2006年的沃爾瑪(Walmart)購物收據在網上瘋傳，超過1200萬人瀏覽。

「今日美國」(USA TODAY)報導，網友「Kylei」分享媽媽的20年前舊收據，無顯示沃爾瑪的具體門市，但購物清單共79件商品總價161.87元，其中有雞蛋每盒1.28元及番茄每磅1.24元，Kylei說她震驚得跪倒在地，網友也驚嘆近20年來食品價格的飆漲。

「79件商品花了161元，裡面居然有鮭魚、蝦、雞翅、麥片、汽水、農產品、零食和肉類。」一名網友評論，「這張收據簡直像是來自一個失落文明的遺物。」

另一名網友說，「不到2元就能買到麥片和薯片。我們以前可是個像樣的國家。」

勞工部(DOL)最新數據顯示，4月家庭食品支出上漲0.7%，這是2022年以來最大的月漲幅。部分商品價格大幅上漲，非酒精飲料價格較去年同期上漲5.1%。碎牛肉平均價格約為每磅6.90元，較去年同期上漲15%。番茄價格在4月上漲15.1%，年漲幅約40%。運輸成本上升、天氣惡劣及全球衝突都導致物價上漲。

密西根州立大學(Michigan State University)食品經濟學教授奧蒂嘉(David Ortega)建議，要節省食品開支，可以貨比三家。超市爭取客群，會針對特定商品推出促銷活動。比較每周的廣告、利用促銷活動，一個月就能省下一筆不小的開銷。

再來，盡可能改變蛋白質來源。過去一年，牛肉價格大幅上漲，而雞肉與豬肉價格則相對實惠，上個月價格基本持平甚至有所下降。由於養殖戶數量恢復，雞蛋價格也比一年前便宜。即使每周只替換一兩頓飯，也能明顯降低食品雜貨開銷。

最後，盡可能購買當季及本地產的農產品，因為受長途運輸成本的影響較小，因此可有效節省受柴油價格上漲影響的商品開銷。

同時考慮購買商店自有品牌及貼牌產品。這些產品的價格通常更實惠，而且大多數主食的品質與全國性品牌不相上下。

密西根州 沃爾瑪

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