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夏威夷離網社區連環命案 洞穴男連殺3長者

編譯盧炯燊／綜合報導
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夏威夷大島警方經過連日搜捕，終於逮捕了涉嫌殺害三名男性長者的兇嫌(圖右側，打赤膊...
夏威夷大島警方經過連日搜捕，終於逮捕了涉嫌殺害三名男性長者的兇嫌(圖右側，打赤膊者)。(美聯社)

夏威夷大島(Big Island)一個遠離現代煩囂的離網(off-grid)社區，日前驚傳三起凶殺案，兇嫌在藏匿三天後終於落網，警方目前仍在調查其殺人動機。

綜合NBC新聞、美聯社報導，事發的普納(Puna)是一個外界稱為現代版「世外桃源」的離網社區，最近卻在兩日內先後有三名男性長者遭連環殺害，事件令以過著自由精神生活的居民大為震驚。

三名死者分別是69歲沙恩(Robert Shine)，25日被人發現浸泡在一個水泥池中； 翌日(26日)，也是69歲的卡斯(John Carse)被發現陳屍在住處；同一天，遠在19哩外，一名身分未公布的男子屍體也被發現，當地居民相信是死者是79歲的莫爾斯(Chitta Morse)。

夏威夷警察局長馬胡納(Reed Mahuna)表示，經調查相信兇嫌是36歲的貝克(Jacob Baker) ，三名死者之間則沒有任何關聯。

兇案發生後，居民大為震驚外亦聯同警方展開搜捕行動，經過三天追捕後，警方28日在一個隱密洞穴內發現貝克，逮捕期間並未遭遇反抗。他目前被控二級謀殺、入屋盜竊等重罪。

法院記錄顯示，貝克曾多次與警方發生衝突，當地居民也向美聯社表示，他們近幾天對貝克的擔憂加劇，形容他變得愈來愈具有威脅性。

馬胡納在記者會說，驗屍結果顯示沙恩是遭勒斃、卡斯及莫爾斯分別死於銳器及鈍器攻擊。他又表示今次成功逮捕兇嫌是要感謝居民提供線索。

貝克的落網，得益於兩名居民懷亞特(Mark Wyatt) 及瓦爾迪茲(Richard Valdez)的警覺。他們家的監控攝影系統28日拍到貝克在他們住所附近出現，於是馬上報警。視頻顯示赤裸上身、赤腳的貝克在有車輛經過時會趴在地上，顯然是躲避追捕，因此覺得可疑。

美聯社報導，沙恩及莫爾斯都是為了普納社區與世隔絕、充滿熱帶風情、注重社群的離網生活方式而搬到這裡。貝克則是以「以工換宿」方式，在當地一個果園以攀爬和修剪椰子樹來換取住宿。以工換宿在普納很常見。

貝克相信透過果園園主霍納(Janelle Honer)而認識三名受害人，因為霍納經常在自己果園舉行聚餐及派對。

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