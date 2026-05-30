全美卡債升至1.25兆元 拖欠90天未還比率創15年新高

美國人卡債升至1.25兆，未還比率也攀到15年來最高。（美聯社）

許多美國民眾在通膨和高利率 的雙重打擊下，財務被逼到極限。紐約聯準銀行5月公布的數據顯示，今年第一季全美信用卡未償還總餘額為1.25兆元，高於去年同期的1.18兆元；拖欠至少90天的信用卡餘額比率上升至13.12%，為15年來最高，也是自2008年金融危機以來最高。

華爾街日報報導，第一季卡債是自1999年紐約聯準銀行開始記錄這項資訊以來的最高餘額。聯準會 調查信用卡發行銀行顯示，2月信用卡平均利率從2022年2月的14.6%升至21%。

都市研究所(Urban Institute)經濟學家布拉加(Breno Braga)編制的資料顯示，信用卡持卡人去年有5.6%拖欠60天或更長，超過了新冠疫情前的水平；過去兩年，低、中、高收入的居民欠繳比率上升至2018年以來最高。

他表示：「當食品、住房、醫療都更貴時，償還信用卡的錢就會減少。愈來愈多人面臨抉擇，既不想失去房子或汽車，又需要付水電費，因此更有可能先停止還信用卡費。」

新英格蘭地區一家醫院的行政主管克拉克(Catherine Clarke)年薪為19萬4000元，但她的卡債已攀升至1萬5000元，她只能負擔每月572元的最低還款額，而利率為26%，只能還點皮毛。為了省錢，她婉拒朋友邀約出門，還考慮在健身房兼職接待員。

緬因州一名醫療助理梅吉森(Melissa Meggison)年收入6萬5000元，2023年離婚後她的財務接近崩潰，短短9個月內卡債就飆升到超過2萬元，其中一張信用卡的利率高達29%，每次逾期還款的滯納金讓她連最低還款額都無力支付。

努力償還卡債的民眾湧入了信用諮詢機構，幫助人們減少卡債的非營利消費者權益保護機構「全國信貸顧問基金會」(National Foundation for Credit Counseling)指出，1月客戶人數比去年同期增加了24%，今年平均每月客戶人數比2018年增加了60%。

即使如此，川普總統仍淡化物價上漲的經濟壓力，本月稍早被問及美國人財務狀況趨惡是否為結束伊朗戰爭的動機時，他說「一點也不是」。然而，國會共和黨人在11月期中選舉前，正面臨選民對經濟日益加劇的憂慮。