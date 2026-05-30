移民母親被遣返 兒交親人照顧遭虐死 罕見獲准回美參加葬禮

佛羅里達州三歲男孩奧林(Orlin)的母親、宏都拉斯移民 赫南德斯·雷耶斯(Wendy Hernandez Reyes)，1月26日遭美國移民及海關執法局(ICE)遣返 宏都拉斯後，再也沒有機會見到奧林。5月25日，國土安全部罕見地允許赫南德斯返美三天。26日，赫南德斯終於再次見到奧林，但地點是在殯儀館；因為，奧林在母親被遣返後，3月4日被照顧他的親人虐待致死。

華盛頓郵報 報導，赫南德斯看到躺在小小白色棺材裡的奧林時，跪倒在地，嚎啕哭喊：「我的上帝，為什麼？」U簽證旨在為犯罪受害者提供合法居留途徑，好讓他們能夠參與犯罪調查和起訴。

赫南德斯1月和妹妹搭車上班時，在阿拉巴馬州被警察汽車攔檢，隨後被ICE逮捕。赫南德斯表示，她曾多次懇求ICE將她和奧林一起遣返。但最後奧林和表兄妹一起被交給赫南德斯妹妹的分居伴侶、妹妹三名子女的生父馬爾多納多(Samuel Maldonado)監護。

警方稱，馬爾多納多酗酒成性，用電線鞭打孩子，奧林遭殘暴毆打後，3月4日宣告死亡。奧林曾被踩踏、被打火機燙傷，頭部至少受重擊17次，身上多處骨折，還有性侵跡象。馬爾多納多被控謀殺，但他拒不認罪。

國安部控赫南德斯把兒子扔給一個殺人犯，她否認拋棄兒子。此案引發公眾強烈憤慨，要求全面調查ICE逮捕行動，也揭露父母被拘留或驅逐出境時，兒童可能面臨的危險處境。民主黨國會眾議員28日致函ICE和國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)，希望全面了解當局如何處理此案。

為協助赫南德斯返美見兒子最後一面，一群素昧平生的人包括律師、維權人士在內，在赫南德斯和奧林過去居住的佛州彭薩科拉市(Pensacola)發起籌款活動，支付奧林的安葬費用。他們認為政府理當允許赫南德斯安葬奧林，也支持對奧林死亡案進行刑事調查。

人權律師弗魯哈蒂(Shalyn Fluharty)協助赫南德斯提交請願書，請求國土安全部允許她返回美國。在民主黨議員為此案舉行非正式聽證會、華郵報導奧林死亡案正面臨調查後，ICE同意讓赫南德斯暫時返美。

弗魯哈蒂對於當局批准赫南德斯返美的「善意和人道」表示感激；但她也認為，如果奧林的母親當初是和兒子一起遣返離境，「這一切根本不會發生。」