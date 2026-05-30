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猶他建AI數據中心受阻 億萬富豪出資者指中國煽動 內政部長附和

記者顏伶如／綜合報導
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億萬富豪歐萊瑞計畫在猶他州西北部偏遠地區興建占地4萬英畝元的數據中心，引發該州居...
億萬富豪歐萊瑞計畫在猶他州西北部偏遠地區興建占地4萬英畝元的數據中心，引發該州居民反對抗議；歐萊瑞稱抗議行動背後有中共暗中資助。圖為Meta在猶他州興建中的臉書數據中心。(路透)

鹽湖城街頭上周出現群眾示威抗議，反對億萬富豪歐萊瑞(Kevin O'Leary)在猶他州西北部偏遠地區興建占地4萬英畝、耗資1000億元的數據中心計畫。歐萊瑞25日發表影片聲明指出，與中共有關的「海外惡意帳號」企圖打壓數據中心計畫，動用外國力量且耗資數百億元向猶他州宣傳大量不實消息，目的在於阻止美國的人工智慧(AI)建設。內政部長柏根(Doug Burgum)26日接受福新商業新聞網訪問時，呼應歐萊瑞的說法。

柏根受訪時說，所有正在蓋數據中心的地點，現在都遭受外國下指導棋的文宣轟炸，企圖阻止興建計畫。他指出：「這是對美國與美國競爭能力的另一波攻擊。」

華盛頓郵報29日報導，柏根與加拿大籍的歐萊瑞對於外國惡意影響的指控均未提出證據。

報導指出，外國勢力煽動反對數據中心興建的說法，面臨AI產業與川普政府盟友的批評。包括科技業人士、對中鷹派、支持白宮路線的保守派、以及在社區裡抗議數據中心的川普選民都紛紛警告說，把反對理由歸咎於外國因素，反映了產業與政治建制派似乎不承認為何民眾會對數據中心興建計畫感到憤怒的根本原因。

蓋洛普(Gallup)今年稍早公布民調指出，絕大多數美國人反對自家社區興建數據中心。另外，多項民調發現，大多數美國民眾認為AI對社會造成負面衝擊，導致人類工作機會減少。

在土耳沙(Tulsa)郊區組織社區居民反對谷歌(Google)數據中心興建計畫的意見領袖施密特(Kyle Schmidt)反駁歐萊瑞的指控，稱「這是典型的心理操控(gaslighting)。」

施密特說，很想當面質問歐萊瑞是否願意在自家後院蓋座數據中心。

施密特表示，抗議活動的經費幾乎完全來自挨家挨戶募款以及在當地停車場舉辦烤肉獲得的小額捐款，唯一金額較大的捐款來自奧克拉荷馬農場局(Oklahoma Farm Bureau)，數目是1萬5000元。

民主黨籍田納西州議員皮爾遜(Justin Pearson)率領當地民眾抗議馬斯克(Elon Musk)旗下新創公司xAI在曼菲斯(Memphis)郊區興建數據中心，因為數據中心燃燒天然瓦斯發電造成污染。

皮爾遜說，科技領袖應該跟民眾見面，而不是抹黑。他說：「如果覺得民眾說謊，就應該去見見他們，打開水龍頭喝喝看，如果還認為這是必要的技術，那就蓋在你們自己的社區。」

內政部 猶他州 中共

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