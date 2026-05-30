川普政府要求 美墨加協定汽車零件至少50%須美國製造

通用汽車在墨西哥組裝的GMC Terrain休旅車，僅有車價11%的零件來自美國或加拿大。川普政府希望能將美國製造零組件的比率提高到50%以上。(路透)

華爾街日報29日獨家報導，川普 政府打算在「美國-墨西哥 -加拿大 協定」(US-Mexico-Canada Agreement)中要求汽車至少50%必須在美國製造，才能符合較低關稅的優惠資格。這項提議是美國與墨西哥針對美墨加協定重組談判的議題之一；美方要求汽車製造至少半數零件及材料必須來自美國，現行協定則無相關規定。

報導分析，汽車製造商可能對於50%使用美國零件與材料抱持懷疑態度，但聯合汽車工會(United Auto Workers)等美國勞工組織則表示歡迎，因為有助於增加就業機會。

目前美墨加協定規定，汽車75%零組件必須來自北美，但沒有明確要求來自美國的零件與材料占比多少。

川普總統第一任內於2020年簽署「美國-墨西哥-加拿大協定」，取代1992年簽署的「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement，NAFTA)，協定今年面臨檢討審查。

美國代表團目前正在墨西哥市與墨國政府進行第一輪正式談判。第二輪談判下個月將在華府舉行，第三輪談判7月回到墨西哥市舉行。

消息人士說，川普政府的50%美國製造提議是在協定重組談判之前便已備妥，做為跟墨西哥談判的起點，但未來幾個月隨著協商過程推進，可能出現變化。

消息人士表示，有關美國零件與材料占比的提議，是川普政府推動製造業回流的努力之一。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)先前曾說，調整後的新版美墨加協定可能會對墨西哥、加拿大徵收某些關稅。葛里爾與其他川普政府官員也曾表示，希望把更多汽車生產引導回美國，做為美墨加協定重組的一部分。

葛里爾也曾表示，美墨加協定可以拆開分成兩個獨立協定，一個是美國與墨西哥，另一個是美國與加拿大。川普曾公開揚言不席終止美墨加協定。

報導指出，某些外國汽車製造商已對川普政府提出警告，如果美墨加協定未能持續以三國協議形式續簽且維持零關稅或較低關稅，廉價車款恐將退出美國市場。

聯邦數據顯示，通用汽車(General Motors)在墨西哥組裝的GMC Terrain休旅車，僅有車價11%的零件來自美國或加拿大。