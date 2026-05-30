DHS打臉移民局 澄清申請綠卡者 不一定要離開美國

美國公民暨移民服務局上周宣布申請永久居留權的民眾必須返回母國等待綠卡，國土安全部29日發表聲明澄清說，絕大多數申請綠卡的移民並不需要出境，但未提供更多細節。(本報資料照片)

川普政府22日宣布絕大多數申請綠卡 的移民 都必須回到母國辦理調整身分，除非證明自己符合「特殊情況」(extraordinary circumstances)才能留在美國境內申請永久居留權，否則將申請將遭拒。國土安全部 (DHS)29日發表聲明澄清說，絕大多數申請綠卡的移民並不需要出境，但未提供更多細節。

國土安全部表示，政策並未出現重大改變，只有少數移民必須回到原籍國申請綠卡。

紐約時報分析，國土安全部的聲明似乎是撤回了美國公民暨移民局(USCIS)上周新聞稿裡的某些宣布事項。

長期以來，美國允許移民在美國境內等待綠卡，但USCIS上周卻宣布必須返回母國等待綠卡，無非證明自己符合「特殊情況」。

國土安全部29日則說，並沒有全面性的政策改變，而是交由個別移民官決定是否要強制要求移民必須出境才能拿到綠卡。

國土安全部官員說，長久以來移民官一直擁有這項裁量權。

國土安全部發言人29日在聲明中說：「這是提醒移民官他們本來就擁有裁量權，這個權力向來是以個案考量(case-by-case)為基礎而存在。」

國土安全部發言人同時表示，簽證到期卻逾期居留、來自公民大量使用公共福利的國家，都是可能受到新規影響的群體。

紐約時報分析，國土安全部的最新聲明與上周公告相比出現明顯轉變，但不太可能減少混淆或恐懼，因為哪些人可能受到影響、受到影響將是如何等細節，依然少之又少。

報導指出，某些移民律師指出，有客戶本周在USCIS移民官的面談時，已經被問到為何留在美國申請綠卡，以及是否有任何原因沒有回到母國申請。

前任USCIS官員、中間偏左華府智庫機構「第三條路」(Third Way)社會政策主任莎拉‧皮爾斯(Sarah Pierce)指出：「社會大眾的強烈反彈顯然讓川普政府手忙腳亂急著收拾爛攤子。」

皮爾斯表示，川普政府移民施政最大特點就是講求「震憾與威懾」(shock and awe)，而不是如何作法對國家最有利為考量。