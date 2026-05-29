Meta AI首推付費訂閱制 下一步換IG、FB

Meta將向消費者推出Meta AI聊天機器人訂閱服務。(路透)

Meta首度向消費者銷售Meta AI聊天機器人訂閱服務，是該公司建立人工智慧 (AI)商業模式的一大步，有助抵銷在AI領域投入的數千億美元成本。該公司執行長查克柏格 也說，若建置過多運算資源，可能進入雲端運算市場。

Meta 27日宣布，新的訂閱方案分為兩種方案。基礎版是月費7.99美元的Meta One Plus，主要針對經常使用Meta AI生成圖片與影片、或需要長篇推論功能的用戶；更高級方案為Meta One Premium，月費19.99美元，包含與Meta One Plus相同的功能，但用量更高。

這兩個訂閱服務目前率先在新加坡 、瓜地馬拉與玻利維亞推出，之後將擴展至更多國家。用戶仍可免費使用圖片與影片生成功能，但在頻繁使用後將碰到限制。

Meta同時推出針對企業與創作者的升級版訂閱方案，包括兩個新方案：月費14.99美元的「Meta One Essential」，以及月費49.99美元的「Meta One Advanced」。較昂貴的方案將提供真人客服支援，用於協助管理Instagram與Facebook頁面。

該公司訂閱業務主管馬海倫受訪時說，公司也在測試WhatsApp、Instagram與 Facebook訂閱服務。這些方案依市場不同，每月費用約落在2.99至3.99美元，未來也可綁定成套裝方案。

查克柏格同日在Meta的年度股東大會上表示，如果在資料中心支出過多，最終導致算力過剩，那麼Meta可能會進軍雲端運算市場。他也說，「幾乎每周都有不同的外部公司來找我們，要求我們建立API服務，或者詢問我們是否有運算資源可以讓他們以高於我們購買的價格從我們這裡取得」。

美國四大超大規模雲端服務業者中，Meta是唯一沒有雲端基礎設施和服務業務的公司。