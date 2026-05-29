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Anthropic估值衝上9650億 稱霸全球AI新創 最新模型上線

編譯陳韻涵／綜合報導
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人工智慧新創公司「Anthropic」28日完成一筆融資，估值飆升至9650億元...
人工智慧新創公司「Anthropic」28日完成一筆融資，估值飆升至9650億元，居全球的AI新創企業之冠。(路透)

人工智慧新創公司「Anthropic」28日宣布完成650億元融資，估值一口氣飆升至9650億元，超越「OpenAI」目前的8250億元，成為全球估值最高的AI新創企業，有望在華爾街上市；Anthropic如今若以估值與史坦普500指數(S&P 500)企業相比，其規模已躋身全美前12大企業之列。

紐約時報報導，本輪融資由Altimeter Capital、Dragoneer Investment Group、Greenoaks Capital與紅杉資本(Sequoia Capital)領頭，另包含亞馬遜(Amazon)先前承諾的150億元投資。

人工智慧熱潮席捲全球之際，Anthropic的發展軌跡依舊引人注目。

2022年成立的OpenAI在62天前宣布完成1220億元的融資，公司估值達8520億元，OpenAI花了近十年才達成這項估值規模；2021年成立的Anthropic僅過了五年，便超越OpenAI先前創下的估值紀錄。

Anthropic表示，旗下AI助理Claude年化營收(run-rate revenue)已達470億元，高於今年稍早的300億元與去年的約100億元水準，主要成長來自企業市場對AI程式開發工具「Claude Code」的需求激增。

Anthropic執行長阿莫戴主張加強AI監管。(路透)
Anthropic執行長阿莫戴主張加強AI監管。(路透)

財務長拉奧(Krishna Rao)指出，新資金將協助公司因應「歷史性需求」，並持續推進AI研究與產品部署。

美聯社報導，Anthropic於28日推出最新模型「Claude Opus 4.8」，以及具備進階資安能力的「Claude Mythos Preview」。

外界指出，尚未公開的Mythos模型具備發現並利用軟體隱藏漏洞的能力，目前公司正與白宮協商其網路安全用途與風險。

Anthropic近來面臨政治與監管壓力，執行長阿莫戴(Dario Amodei)公開主張加強AI監管，並與五角大廈發生衝突；川普政府今年2月下令聯邦機構停止使用Claude，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)更指Anthropic構成「供應鏈風險」。Anthropic已就此提起訴訟，案件仍在聯邦法院審理中。

OpenAI Amazon 亞馬遜

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