貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

藍源太空公司28日進行「新葛倫號」巨型火箭熱試車測試時，突然發生劇烈爆炸，未造成人員傷亡。(美聯社)

亞馬遜(Amazon )創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)的藍源太空公司(Blue Origin)28日晚間在佛羅里達州 卡納維拉角太空軍基地(Cape Canaveral Space Force Station)進行「新葛倫號」(New Glenn)巨型火箭熱試車測試(hotfire test)時，突然發生劇烈爆炸，巨大火球與濃煙直衝天際，所幸並未造成人員傷亡。

國家航空暨太空總署(NASA)頻道NASASpaceflight公開畫面顯示，新葛倫火箭於美東時間晚間9時左右，於發射台點火後不久即爆炸，現場瞬間陷入火海。

有線電視新聞網(CNN)報導，熱試車測試是將火箭固定於地面並注入推進劑點火，以驗證引擎性能與系統安全性。

藍色起源將此次事故歸類為「異常情況」(anomaly)，這是航太業界描述爆炸或發射失敗的慣用說法。

貝佐斯事後透過X平台表示，所有人員均已確認安全，目前尚無法判定事故根本原因，團隊已著手調查；貝佐斯坦言，這是「非常艱難的一天」，公司將重建受損設施並儘速恢復飛行任務。

美國聯邦航空管理局(FAA)指出，該次靜態點火測試並不屬於FAA許可的活動範疇，並未影響航空交通運輸。