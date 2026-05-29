CIA前高官涉吞公款 住家搜出303金條 價逾4000萬

前中情局官員羅許涉嫌偷竊303根金條，且對於個人背景資料說謊將近20年。（照片取自亞歷山卓郡警長辦公室）

擁有接觸最高機密安全許可的一名中央情報局 (CIA )資深官員，遭控在家裡私藏價值逾4000萬元的金條，聲稱金條是為了「工作相關開銷」而準備。此外，他還涉嫌在近20年間持續謊報個人背景。

另被搜出200萬現金、勞力士等35名表 謊報假學歷近20年

根據上周提交維吉尼亞 東區法院的起訴書，曾在中情局擔任管理職務的前任官員羅許(David Rush)涉嫌偷竊303根金條，且對於個人背景資料說謊將近20年，面臨盜取公款刑事起訴。

羅許住所18日遭到搜查，聯邦幹員查獲累計價值4000多萬元的303根金條， 還有200萬元現鈔、以勞力士為主的35隻名表。羅許19日被捕。

根據一名負責調查此案的聯邦調查局(FBI)探員所提交的宣誓聲明，從去年11月到今年3月期間，羅許曾申請並取得「大量外幣以及價值數千萬元的金條」，作為與工作相關的開支。

宣誓聲明指出，目前尚不清楚羅許打算如何使用這些資金，但其中一部分被發現在他辦公室附近的一處儲藏空間內。

宣誓聲明認為，有相當理由相信羅許蓄意侵吞、竊取、挪用，或蓄意將屬於美國政府的貴重財物據為己有，供其個人使用。

羅許曾經三次申請政府工作，第一次申請聲稱2000年畢業於克萊門森大學(Clemson University)，第二次申請說有紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)碩士學位。他的第三次申請於2009年提出，終於獲得政府錄用，自稱讀過美國海軍試飛員學校(US Naval Test Pilot School)，並在履歷中加入相關試飛測試紀錄，是海軍飛行員，還列出前兩所大學的學位。羅許在升遷申請中自稱曾擔任空軍技術學院（Air Force Institute of Technology）論文指導教授。

然而，根據訴狀，上述學經歷全都不實。羅許並未從上述學校畢業，調查人員也表示，美國聯邦航空總署（FAA）查無任何登記在羅許名下的飛行執照或相關證書。

此外，羅許在中情局申請進入高級行政官員(SES)職務時，謊報自己的軍事資歷，並且在軍事休假方面涉及「工時卡詐欺」。

中情局與FBI聯合發表聲明說，FBI接到CIA轉介(referral)之後逮捕一人。CIA內部調查發現有違法嫌疑之後，局長拉特克利夫(John Ratcliffe)將訊息轉給FBI展開執法調查。

NBC報導，這起案件引發聯邦政府進行背景調查是否存有疏漏的質疑。背景調查旨在確保情報官員或其他政府雇員不會背叛公共利益或幫外國從事間諜活動。

任何可能進入CIA任職的人員以及在政府機關可能接觸敏感訊息或機密資料的人員，美國政府都會進行背景調查。獲得聘用之後，政府持續透過自動檢查監控雇員財務活動、旅行、信用紀錄與其他訊息，確保政府人員不會輕易受到勒索。

羅許的住家上周才遭到搜索，並在維吉尼亞州東區聯邦法院以竊取公款罪名起訴，律師則未回應媒體詢問。目前尚不清楚針對拉許的調查如何展開，也不清楚他何時離開CIA。