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最高法院裁定 陪審團遴選涉歧視 密西西比非裔死囚可望重審

記者胡玉立／綜合報導
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最高法院裁定，密西西比州死刑犯皮奇福德受審時，陪審團遴選過程存在種族歧視。(密西...
最高法院裁定，密西西比州死刑犯皮奇福德受審時，陪審團遴選過程存在種族歧視。(密西西比州懲教廳照片）

最高法院28日以5比4裁定，密西西比州被判死刑的非裔男子皮奇福德（Terry Pitchford）勝訴；皮奇福德反對檢方在審判期間排除了幾名非裔陪審員，指控陪審團遴選過程存在種族歧視。最高法院的這項裁決，代表這名死刑犯的定罪可望被推翻。

皮奇福德2004年犯罪時年僅18歲，他因搶劫並殺害雜貨店老闆布里特（Reuben Britt）而被定罪。同案另一開槍致人死亡的被告布林（Eric Bullin），在犯案時未滿18歲，不符合死刑條件；布林承認自己犯下過失殺人罪。

最高法院的裁決將讓皮奇福德案件得以返回下級法院並恢復聯邦法官的裁決。聯邦法官當時裁定，皮奇福德的定罪應屬無效，理由是：他的律師未被允許就「陪審團遴選過程是否基於種族而違法」這個問題進行質詢。一旦聯邦法官裁定重新生效，檢方可能會尋求重新審理皮奇福德案，否則州政府將不得不將他釋放出獄。

皮奇福德的律師聲明表示：「皮奇福德現在有權在州法院接受公平審判，一場在陪審團遴選過程中不受種族偏見影響的審判。」律師表示，上次審判，12名陪審員中只有一名非裔，但該郡非裔人口占40%。

保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）代表多數派撰寫意見書，他寫道：皮奇福德案件中，「無論是因為混亂、疏忽、過於倉促的陪審團遴選程序或其他原因，過程都出現了問題。」

陪審團遴選過程中，控辯雙方律師可以不說明理由就「剔除」某些陪審員。現已卸任的白人地區檢察官伊凡斯(Doug Evans)當年剔除了四名非裔候選陪審員。

最高法院也曾在2019年一項引人注目的裁決中，推翻另一名非裔男子弗勞爾斯（Curtis Flowers）的謀殺罪名；同樣認定伊凡斯在該案非法阻止非裔陪審員加入。

28日的裁決中，卡瓦諾與保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）以及三位自由派大法官，共同支持了多數意見。

非裔 種族歧視 密西西比州

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