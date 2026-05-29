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鳳凰城更熱了 研究：AI資料中心散熱 附近社區升溫4℉

編譯黃淑玲／綜合報導
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研究指出，資料中心會讓附近社區的氣溫升高最多達華氏4度。(美聯社)
研究指出，資料中心會讓附近社區的氣溫升高最多達華氏4度。(美聯社)

科學家長期以來一直警告人工智慧(AI)與資料中心對環境造成的衝擊。亞利桑納州立大學一項新研究指出，資料中心會讓附近社區的氣溫升高最多達華氏4度(攝氏2.2度)。

研究結果發表在5月18日出版的「永續建築與城市工程期刊」，研究分析位於亞利桑納州鳳凰城地區的兩座資料中心向城市地區排放出多少廢熱。鳳凰城目前正是美國資料中心快速擴張的熱點之一。

研究人員調查了一座位於梅薩(Mesa)的36 MW資料中心，以及鄰近錢德勒(Chandler)的一座更大型169 MW的資料中心。他們發現，不僅下風處社區的氣溫較高，熱能影響範圍甚至延伸到距離資料中心約三分之一哩的區域。

研究報告的主要作者、亞利桑納州立大學地理科學與都市規劃學院主任賽勒（David Sailor）說，研究在多個不同大氣條件下進行測量，「我認為我們將會看到資料中心對周圍地區帶來更顯著的影響」；「資料中心的用電量極為集中，因此也產生大量熱排放。我們擔憂對當地環境以及下風處社區造成的影響」。

這項研究指出，單單一座36 MW資料中心冷卻系統排出的廢熱，就相當於四萬戶美國家庭所產生的廢熱。

以某些衡量標準來看，鳳凰城是美國最炎熱的大都會區，今年夏季大部分時間的氣溫預計都將超過華氏100度。

研究指出，氣溫每上升1度，都會帶動更高的空調使用量，而空調運轉又會向周圍環境排放更多熱能，形成「反饋循環(feedback loop)」。報告稱：「資料中心的運作可能會增加周邊社區的能源負擔，尤其是在漫長的夏季開冷氣期間。」

此外，今年3月由英國研究人員主導的另一項研究則是發現，資料中心最多可能使地表溫度升高多達攝氏近9度，可能影響全球約3.4億人口。

環保人士批評，為了支援AI運作而建設的大型資料中心，對周邊社區帶來許多問題，包括推升能源需求與公共事業費用、消耗水資源，製造污染等。這些衝擊往往集中發生在低收入社區，造成不成比例的負擔；而獲利的是那些科技大公司。

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