我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

若收取「反武器化」基金賠償金 加州矢言課100%稅

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長紐森表示，將對任何收到反武器化資金的加州人課徵100%的稅。（美聯社）
加州州長紐森表示，將對任何收到反武器化資金的加州人課徵100%的稅。（美聯社）

司法部宣布與川普總統的官司和解，將透過政府的「判決基金」(Judgement Fund)設立高達18億元「反武器化」基金。政府官員和批評人士表示，這種作法對「判決基金」來說極其不尋常，「判決基金」的資金通常需要繳稅，如何就設立「反武器化」基金的資金徵稅，幾乎沒有先例可循。川普總統和未來收受「反武器化」基金的人，都可能面臨巨額所得稅爭議。

包括國會和一些藍州則聲稱，將推動提案，若有參與1月6日國會大廈暴亂者透過該「反武器化」基金索賠並成為基金受益人，將課稅100%的稅。

但是加州州長紐森更強硬，他表示，加州將對從這個基金中獲得補償的任何加州居民課稅。

紐森在27日的記者會上表示：「任何收到這些資金的加州人，我們都希望對這些款項課徵100%的稅。這是加州政府可以採取的行動，也是我們期待採取的行動。」

政治新聞網站POLITICO報導，多位聯邦所得稅專家認為，即便這筆18億元和解資金最終透過負責分配「反武器化」基金的委員會轉給他人，川普似乎仍是這筆資金的受益人，因為是為和解他對國稅局訴訟而設立。白宮已將相關問題轉交司法部研議。

杜克大學法學院稅法教授澤萊納克(Lawrence Zelenak)指出，儘管此事前所未見，但稅務分析其實並不複雜；川普「很有可能」要為這18億元繳稅，雖然他不會拿基金的錢。

這項新基金的設立，可能面臨更多潛在稅務後果；「反武器化」基金官方總額為17億7600萬元，受益人可能需要為所獲款項繳稅，川普可能還有贈與稅問題要面對。

由於這些問題涉及私人稅務，社會大眾可能永遠無法了解最終結果。但這些稅務後果，已讓這史無前例的和解協議，平添討論空間。

根據政府說法，流入該基金的資金「對原告來說並非應稅收入，因為他們並未從這項和解協議獲得任何經濟利益」。

有些專家贊同此說；愛荷華大學稅法教授格雷瓦爾（Andy Grewal）表示，川普「無法控制資金去向，因此這筆錢對他來說不屬於收入」。

加州 司法部 川普

上一則

鳳凰城更熱了 研究：AI資料中心散熱 附近社區升溫4℉

下一則

川普收緊郵寄投票行政命令 聯邦地區法官拒擋 民主黨受挫

延伸閱讀

多名川普盟友、國會暴亂定罪者準備申請「反武器化基金」

多名川普盟友、國會暴亂定罪者準備申請「反武器化基金」
前川普私人律師柯恩：正在申請「反武器化基金」

前川普私人律師柯恩：正在申請「反武器化基金」
川普擬撤對國稅局訴訟 換取17億 補償遭拜登迫害盟友

川普擬撤對國稅局訴訟 換取17億 補償遭拜登迫害盟友
拒挺18億基金 共和黨參議員嘲：打發無賴基金

拒挺18億基金 共和黨參議員嘲：打發無賴基金

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮