若收取「反武器化」基金賠償金 加州矢言課100%稅

加州州長紐森表示，將對任何收到反武器化資金的加州人課徵100%的稅。（美聯社）

司法部 宣布與川普 總統的官司和解，將透過政府的「判決基金」(Judgement Fund)設立高達18億元「反武器化」基金。政府官員和批評人士表示，這種作法對「判決基金」來說極其不尋常，「判決基金」的資金通常需要繳稅，如何就設立「反武器化」基金的資金徵稅，幾乎沒有先例可循。川普總統和未來收受「反武器化」基金的人，都可能面臨巨額所得稅爭議。

包括國會和一些藍州則聲稱，將推動提案，若有參與1月6日國會大廈暴亂者透過該「反武器化」基金索賠並成為基金受益人，將課稅100%的稅。

但是加州 州長紐森更強硬，他表示，加州將對從這個基金中獲得補償的任何加州居民課稅。

紐森在27日的記者會上表示：「任何收到這些資金的加州人，我們都希望對這些款項課徵100%的稅。這是加州政府可以採取的行動，也是我們期待採取的行動。」

政治新聞網站POLITICO報導，多位聯邦所得稅專家認為，即便這筆18億元和解資金最終透過負責分配「反武器化」基金的委員會轉給他人，川普似乎仍是這筆資金的受益人，因為是為和解他對國稅局訴訟而設立。白宮已將相關問題轉交司法部研議。

杜克大學法學院稅法教授澤萊納克(Lawrence Zelenak)指出，儘管此事前所未見，但稅務分析其實並不複雜；川普「很有可能」要為這18億元繳稅，雖然他不會拿基金的錢。

這項新基金的設立，可能面臨更多潛在稅務後果；「反武器化」基金官方總額為17億7600萬元，受益人可能需要為所獲款項繳稅，川普可能還有贈與稅問題要面對。

由於這些問題涉及私人稅務，社會大眾可能永遠無法了解最終結果。但這些稅務後果，已讓這史無前例的和解協議，平添討論空間。

根據政府說法，流入該基金的資金「對原告來說並非應稅收入，因為他們並未從這項和解協議獲得任何經濟利益」。

有些專家贊同此說；愛荷華大學稅法教授格雷瓦爾（Andy Grewal）表示，川普「無法控制資金去向，因此這筆錢對他來說不屬於收入」。