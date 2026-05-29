我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

川普收緊郵寄投票行政命令 聯邦地區法官拒擋 民主黨受挫

編譯中心／ 綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法官28日拒絕阻止總統川普收緊郵寄投票規範的行政命令。圖為選務員工處理郵寄選票。...
法官28日拒絕阻止總統川普收緊郵寄投票規範的行政命令。圖為選務員工處理郵寄選票。(美聯社)

聯邦地區法院法官28日拒絕阻止總統川普收緊郵寄投票規範的行政命令，這對民主黨而言是一項挫敗。民主黨律師主張，這道命令可能使數以百萬計選民喪失投票權。

路透報導，法官做出這項裁決之際，川普領導的共和黨正面臨激烈選戰，力圖在11月期中選舉保住聯邦參眾兩院控制權。川普多年來持續宣稱其2020年敗選源於大規模選舉舞弊，但相關說法缺乏依據，他也多次公開批評郵寄投票是選舉舞弊的根源。

川普3月31日簽署一項旨在全國收緊郵寄投票規定的行政命令，其中包括要求他的政府建立一份確認各州具投票資格的美國公民名單。

這項命令將利用聯邦數據協助各州選務官員核實轄區內的選民資格，並要求不在籍投票只能寄送給各州核准的郵寄投票名單上的選民，此外還要求各州選舉紀錄必須妥善保存五年。

聯邦參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等原告要求發布初步禁制令，以阻止該命令生效，川普任命的華府聯邦地區法院法官尼柯斯(Carl Nichols)予以駁回。

他同意川普政府的立場，認為民主黨人提起訴訟為時過早，因為政府尚未公布任何有缺陷的公民身分名單，郵政部門也還未實施任何新規。

尼柯斯表示，在聯邦機構開始落實這道行政命令後，民主黨可再次要求發布禁制令。

民主黨主張，這道行政命令侵犯美國憲法賦予各州管理選舉的權限，也可能因為建立選民公民資格名單所依據的資料來源過時或存在錯誤，而不當排除合法登記選民。

另一方面，由民主黨執政州組成的聯盟，也在波士頓聯邦法院提起類似訴訟，挑戰這道行政命令，聯邦地區法院法官塔萬尼(Indira Talwani)預定6月2日審理此案。

無論政府行動多麼迅速，預計都不會在初選期間實施任何投票制度變更，而初選將持續至下個月。

川普 民主黨 投票

上一則

若收取「反武器化」基金賠償金 加州矢言課100%稅

下一則

不是放冰箱就不會壞 5種過期調味醬吃下肚恐生病

延伸閱讀

「投票已開始」南卡州參議會否決川普選區重畫案

「投票已開始」南卡州參議會否決川普選區重畫案
「有種族歧視」疑慮 阿拉巴馬州選區重畫 遭聯邦法院擋下

「有種族歧視」疑慮 阿拉巴馬州選區重畫 遭聯邦法院擋下
路透：川普官員曾試圖以國安風險為由禁美半數投票機

路透：川普官員曾試圖以國安風險為由禁美半數投票機
川普背書人選在共和黨初選勝出 期中選舉仍面臨重大考驗

川普背書人選在共和黨初選勝出 期中選舉仍面臨重大考驗

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮