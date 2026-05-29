「投票權法」被削弱 「停止仇恨亞太裔行動」成立 投入期中選舉

「停止仇恨亞太裔」組織準備協助更多亞太裔登記投票，動員選民積極參與。圖為紐約市布魯克林的華人選民準備投票。(美聯社)

受到「投票 權法」被削弱、川普總統及共和黨人重畫選區案不利少數族裔的刺激和影響，過去持續關注反亞裔 仇恨議題的「停止仇恨亞太裔」組織（Stop AAPI Hate），28日決定成立新的非營利組織「停止仇恨亞太裔行動」（Stop AAPI Hate Action）從事政治倡議，準備全力投入11月期中選舉 ，協助更多亞太裔登記投票，動員選民積極參與投票。

「停止仇恨亞太裔」組織因為在疫情期間持續報導和揭露反亞裔仇恨行為，聲名鵲起。該組織聯合創始人庫爾卡尼（Manjusha Kulkarni）告訴美聯社，過去六年來，該組織致力倡導有關種族主義、歧視和結盟關係的討論；如今該組織決定憑藉其聲譽及知名度，「跨出一大步」，成立新的機構，將更多資源投入推動選民參與投票。

庫爾卡尼表示，「我們親眼目睹我們的社區受到傷害，也清楚知道需要採取哪些措施來消除這些傷害，防止傷害再次發生。」

根據AAPI Data/AP-NORC民調，大多數亞太裔認為，川普第二任期在移民和邊境安全方面的表現弊大於利。「停止仇恨亞太裔」組織在5月亞裔傳統月發布的年度報告指出，約半數亞太裔成年人表示，在2025年，他們或他們認識的人受到移民政策或反移民態度的負面影響。

庫爾卡尼表示，「停止仇恨亞太裔行動」不會盲目支持所有民主黨候選人，也無意與其他專注亞太裔群體的公民參與組織競爭或重疊。該組織主要目標是支持在移民政策和公民權利方面，擁有共同核心價值的候選人；組織的目光超越民主黨執政州和搖擺州。

「停止仇恨亞太裔」組織認為，未來幾年不僅是贏得選民的機會，也是提升亞太裔整體投票群體力量的機會。亞太裔群體是美國成長最快群體之一，每逢選舉年都有潛在的新選民。

庫爾卡尼表示，「我們真的被忽視了。我們有2400萬人。」她說，各政黨都忽略了這個事實，未能增加開拓亞太裔選民和其他公民參與。