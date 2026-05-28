我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州民主黨擬提2修憲案 修改選區布局2028大選

「從莿桐城到新約克」1周年 2華人把世界音樂匯集紐約舞台

鳳凰城更熱了 研究：AI資料中心散熱 讓周圍地區升溫

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
科學家一再警告人工智慧（AI）與資料中心將對環境帶來衝擊。（AI生成）
科學家一再警告人工智慧（AI）與資料中心將對環境帶來衝擊。（AI生成）

科學家長期以來一直警告人工智慧（AI）與資料中心對環境造成的衝擊。亞利桑納州立大學一項新研究指出，資料中心會讓附近社區的氣溫升高最多達到攝氏2.2度（華氏4度）。

研究結果發表在5月18日出版的《永續建築與城市工程期刊》，研究分析位於亞利桑納州鳳凰城地區的兩座資料中心向城市地區排放出多少廢熱。鳳凰城目前正是美國資料中心快速擴張的熱點之一。

研究人員調查了一座位於梅薩（Mesa）的36 MW資料中心，以及鄰近錢德勒（Chandler）的一座更大型169 MW的資料中心。他們發現，不僅下風處社區的氣溫較高，熱能影響範圍甚至延伸到距離資料中心約三分之一英里（約0.5公里）的區域。

研究報告的主要作者、亞利桑納州立大學地理科學與都市規劃學院主任賽勒（David Sailor）說，研究在多個不同大氣條件下進行更多的測量，「我認為我們將會看到資料中心對周圍地區帶來更顯著的影響」；「資料中心的用電量極為集中，因此也產生大量熱排放。我們擔憂對當地環境以及下風處社區造成的影響」。

這項研究指出，單單一座36 MW資料中心冷卻系統排出的廢熱，就相當於4萬戶美國家庭所產生的廢熱。

此外，今年3月由英國研究人員主導的另一項研究則是發現，資料中心最多可能使地表溫度升高多達攝氏近9度，可能影響全球約3.4億人口。

環保人士批評，為了支援AI運作而建設的大型資料中心，對周邊社區帶來許多問題，包括推升能源需求與公共事業費用、消耗水資源，製造污染等。這些衝擊往往集中發生在低收入社區，造成不成比例的負擔；而獲利的是那些科技大公司。

亞利桑納州

上一則

把機密變預測市場情報？谷歌工程師賭年度熱搜榜 爽賺120萬元後遭訴

下一則

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

延伸閱讀

AI資料中心耗能 引爆各州搶水大戰

AI資料中心耗能 引爆各州搶水大戰
數據中心耗電 伊州6月電費開漲12％

數據中心耗電 伊州6月電費開漲12％
畢業典禮被噓、議員家門遭開槍 美國社會浮現AI反動

畢業典禮被噓、議員家門遭開槍 美國社會浮現AI反動
太浩湖電力短缺 凸顯AI消耗美西能源問題

太浩湖電力短缺 凸顯AI消耗美西能源問題

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周
公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水