世界盃動態票價「剝削球迷」紐約、新澤西檢察長向FIFA發傳票

新澤西州大都會人壽體育場是世界盃冠軍戰的場地，兩州檢察長要求國際足總提供售票及定價的算法。(路透)

紐約和新澤西 州檢察長27日聯合向國際足總(FIFA)發出傳票，指控其在出售世界盃 球票時存在誤導訊息，使已購票的球迷得到的票貨不對價，侵害本地消費者利益。

這項由紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)和新澤西檢察長達文波特(Jennifer Davenport)聯合啟動的調查指出，根據紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)接到的投訴，國際足總在最初發售門票時，將賽場的不同區域分別定為四檔價格，然而在很多球迷已完成購票後，該機構又新設了一種「前排」票價檔位，將原有四個檔位中位置最好的部分座位加價出售，且比原價高很多。而此前已按同檔位較低票價買到票的球迷則被分配到了視野不佳的座位，主要位於球門後方或非常高層的區域。此外，還有球迷反映自己支付了第一檔位的票價，收到票時卻被分到了第二檔位座位。

ESPN報導，FIFA將世界盃決賽最貴的現場門票價格調漲三倍，並開放購買7月19日在新澤西大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行的決賽門票，最高售價達3萬2970元，相較FIFA過去對決賽第一級門票設定最高價格為1萬990元。

先前FIFA公布的決賽最高檔位「第一級(Category 1)」門票定價為1萬990美元。而最新釋出的3萬2970元座位，被歸類為位置更精華的「前排第一級(Front Category 1)」，價格正好是先前的三倍。

調查還將針對2026年世界盃賽事「浮動定價」的票務機制。調查團隊援引媒體報導內容稱，在2025年10月至2026年4月期間，國際足總調漲了總共104場世界盃賽事中的90場票價，平均漲價幅度達到34%。據介紹，本次調查將檢視國際足總的門票發售時間線、公開聲明及其他行為，以確認其是否利用這些外部因素故意製造需求短缺、進而推高票價。

根據傳票內容，兩州檢察長要求國際足總提供售票及定價的算法，尤其是在紐約/新澤西賽區所在的大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉辦的八場比賽的詳細票務數據，以待調查。調查將由檢察長團隊和紐約市DCWP聯合開展。

詹樂霞表示，紐約人已期待家門口的世界盃多年，不能因為被操縱的票價而掃興。達文波特指責國際足總將本可以簡單透明的世界盃售票變成了一場充滿混亂、虛假稀缺性和天價的群魔亂舞，「世界盃落戶在家門口固然是榮譽，但它絕不能成為剝削本州居民和訪客的藉口」。

本屆其他賽事，7月14日在德州阿靈頓AT&T體育場舉行的四強賽，門票售價分別為1萬1130元、4330元、3710元和2705元，隔天在亞特蘭大舉行的另一場四強賽，票價則為1萬635元、3545元和2725元。

美國隊於6月12日在加州洛杉磯對陣巴拉圭的開幕戰，票價為2735元、1940元和1120元，6月19日在西雅圖對陣澳洲的比賽，票價為2715元。

川普總統日前在被問及美國隊首場比賽的票價時直言，「我是不會付那個錢的，」不過，FIFA堅決捍衛其定價策略，認為與美國市場上其他高規格賽事的價格相符。

新澤西州大都會人壽體育場是世界盃冠軍戰的場地，兩州檢察長要求國際足總提供售票及定價的算法。(美聯社)

新澤西州大都會人壽體育場是世界盃冠軍戰的場地，兩州檢察長要求國際足總提供售票及定價的算法。(路透)

新澤西州大都會人壽體育場是世界盃冠軍戰的場地，兩州檢察長要求國際足總提供售票及定價的算法。(路透)