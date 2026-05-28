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又1死 華州化學槽崩塌推定11人亡

記者胡玉立／綜合報導
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華盛頓州朗維尤26日發生造紙廠大型化學品儲存槽坍塌破裂事故，失蹤九人無生還希望。...
華盛頓州朗維尤26日發生造紙廠大型化學品儲存槽坍塌破裂事故，失蹤九人無生還希望。（美聯社）

華盛頓州朗維尤（Longview）26日發生日本動力波包裝公司（Nippon Dynawave Packaging Co.）造紙廠大型化學品儲存槽破裂，造成逾50萬加侖的化學物外洩；有關當局27日表示，又有第二名傷者死亡；目前有9名人員失蹤，生還無望，推定死亡人數上升至11人。該事故另有8人受傷，其中包括一名消防員。

由於擔心破裂的儲存槽可能進一步坍塌，導致更多內部高腐蝕性液體外洩，搜救工作一度延後。但當局指出，27日已恢復搜尋失蹤者。官員表示，巨大圓形儲存槽破裂後，一側彎曲變形；由於情況危險，搜救作業只能在白天進行。儲存槽可容納90萬加侖液體，而在破裂時，槽內的液體超過半滿。

美聯社報導，朗維尤市位於哥倫比亞河畔，人口約4萬，與華盛頓州和俄勒岡州的造紙和木材工業密切相關。當局表示，這次名為「白液」的造紙化學混合物儲存槽破裂，並未影響朗維尤市空氣和飲用水安全，但是一些污染已抵哥倫比亞河，目前正進行測試；當局提醒居民應遠離溝渠和堤防。

日本動力波包裝公司雇用約1000名員工。當局尚未公布兩名死者和失蹤人員姓名，但有些名字已開始陸續傳出。

第一位被確認死亡的員工是該工廠電工貝爾納（Gilbert Bernal）。他的朋友康威爾（Todd Cornwell）表示，貝爾納總是樂於助人。

當地造紙廠化學品供應商奎特（Brian Williquette）表示，26日上午他在工廠裡，聽到對講機傳來警報聲，還以為是演習。奎特在社區守夜活動中表示，「太難以置信了，這裡的居民多少都認識在造紙廠工作的人。」

朗維尤居民莫爾登豪爾（Crystal Moldenhauer）說，她在造紙廠有朋友下落不明；大家一整天都在打電話、發簡訊，試圖弄清楚到底發生了什麼事。「我們都在等待答案，」她說：「有些家庭因此破碎了；我們不知道為什麼。」

儲存槽破裂原因至今不明；各方敦促調查人員查個水落石出。日本動力波包裝公司母公司「日本製紙集團」（Nippon Paper Group）27日發表聲明，向罹難者家屬致上「最深切慰問和衷心哀悼」。

日本 俄勒岡州 華盛頓州

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