司法部擬公布調查所獲錄音 拜登提告阻止

前總統拜登提出訴訟控告司法部，試圖阻止該部公開特別檢察官2023年取得的拜登訪談錄音和文字紀錄。(美聯社）

前總統拜登 26日提出訴訟控告司法部 ，試圖阻止該部公開特別檢察官2023年取得的拜登訪談錄音和文字紀錄。

司法部打算公開的錄音和文字紀錄，是特別檢察官調查拜登處理機密文件相關行為時，所獲得的檔案。

拜登的律師在華盛頓聯邦法院提起訴訟，訴狀提到司法部打算將這些檔案提供給國會和保守派團體「傳統基金會」(Heritage Foundation)，但是司法部先前曾說，根據公共紀錄法，這些檔案無需公開。

拜登的律師們表示，公開這些檔案將無端侵犯拜登隱私，每一個美國公民 在自家進行私人談話都享有隱私權，司法部透過刑事調查獲得這些私人資訊便負有特殊責任，必須加以保護、不公開。

這一起訴訟爭議焦點，是拜登2016年和2017年在家裡接受代筆作家茲沃尼澤(Mark Zwonitzer)採訪的錄音和文字檔；茲沃尼澤曾與拜登合作撰寫過兩本回憶錄。特別檢察官許景(Robert Hur)針對拜登不當保留擔任參議員和副總統期間的機密文件進行調查時，審查了這些訪談檔案。

許景經過一年調查後完成345頁報告，針對當時81歲拜登的年齡和心智狀況提出質疑，但建議不要對他提出刑事指控，因為證據不足。

拜登先前曾另外力阻公開他與許景的訪談錄音；2024年間，白宮援引行政特權阻止國會取得該錄音檔，時任司法部長加蘭德(Merrick Garland)拒絕交出檔案，眾議院投票指控加蘭德藐視國會罪。

同在2024年，拜登與聯邦檢察官長達五小時的訪談紀錄卻被公開。拜登堅稱自己嚴肅對待機密訊息，但紀錄顯示，他有時搞不清楚日期和細節，並表示不清楚某些敏感文件的紀錄。

共和黨人辯稱，拜登受到司法部優待，川普則受到檢察官不公對待。民主黨人則強調拜登在調查過程中全力配合，相對的，川普將機密文件存放在他的佛羅里達州海湖莊園，拒絕依要求歸還給國家檔案局(National Archives)，因而遭到刑事指控。