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川普帳戶應用程式上路 7月4日開通 每年最多存5000元

記者胡玉立／綜合報導
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財政長貝森特今年1月在華府推出「川普帳戶」。(美聯社)
財政長貝森特今年1月在華府推出「川普帳戶」。(美聯社)

財政部發言人表示，可供國人管理子女「川普帳戶」（Trump Accounts）的應用程式，28日正式上路。已註冊該計畫的家庭可以啟動帳戶，但要等到7月4日「川普帳戶」正式開通、符合條件的帳戶開始收到首筆1000元聯邦撥款後，才能投注資金。

「川普帳戶」應用程式由紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）和網路券商「羅賓漢」(Robinhood)共同開發，在蘋果和谷歌應用程式商店上架。尚未註冊的家庭可以造訪TrumpAccounts.gov官網，進行註冊。各家庭也可以透過該應用程式，取得有助了解投資的金融知識資訊。

任何擁有社會安全號碼的兒童都有資格開設「川普帳戶」，帳戶收益可享數十年的遞延納稅。2025年至2028年間出生的美國公民且擁有社會安全號碼的兒童，有資格獲得聯邦政府提供的1000元「種子」資金。

父母、親屬、朋友或雇主每年可以共同向「川普帳戶」存入最多5000元。帳戶推出伊始，預設投資史坦普500指數ETF；預計以後會提供其他選項。

華爾街日報取得的預覽版本顯示，父母可以透過「川普帳戶」應用程式設定自動繳款，並預測未來的帳戶餘額。子女年滿18歲之後，即可控制該帳戶，屆時可以選擇提取資金或繼續投資，但需遵守適用於傳統個人退休帳戶（IRA）規則。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明表示，「川普帳戶應用程式為家庭提供簡單安全的方式，讓他們一開始就能參與這項旨在建立長期財務實力的計畫。」

對於子女不符合領取聯邦政府1000元資金資格的父母來說，這個帳戶也是不錯的選擇，因為包括雇主、慈善機構等都可以向該帳戶供款；經濟條件允許的父母可以將資金存入該帳戶，之後再轉換為羅斯個人退休帳戶（Roth IRA），為子女累積一筆可觀退休金。

川普帳戶一開始將完全透過該應用程式來管理，但未來父母可以將該帳戶轉至其他參與計畫的金融機構。

川普 谷歌 財政部

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