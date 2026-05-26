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范斯盛讚教宗AI通諭 展現出必要道德領導表率

中央社26日即時報導
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范斯與科技業關係密切，過去是創業投資家，後來才踏入政壇。(歐新社)
范斯與科技業關係密切，過去是創業投資家，後來才踏入政壇。(歐新社)

副總統范斯今天盛讚羅馬天主教教宗良十四世針對人工智慧（AI）風險所發表的通諭「極具洞見」，在一個引發混亂的AI時代之中，實為彰顯道德表率的必要之舉。

法新社報導，范斯（JD Vance）與科技業關係密切，過去是創業投資家，後來才踏入政壇，且仰賴特斯拉（Tesla）兼美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）為自己最重要的支持者。

良十四世（Pope Leo XIV）是史上第一位美國籍教宗，先前多次和白宮發生摩擦，除不滿伊朗戰爭，也反對川普政府以宗教之名替衝突正當化。

良十四世這個月25日發表名為「偉大的人類」（Magnifica Humanitas）的通諭，列出AI可能影響人類的清單，其中包括這項科技可能帶來「新的奴役形式」。

范斯今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時表示，依他所讀，這份通諭「極具洞見」，符合「我們會對教會領袖的期望和盼望」。

他補充說：「道德的原則永不變，但應用這些原則的方式會隨世界變化而調整，對吧？」

范斯與教廷曾在移民政策上發生衝突，良十四世也曾公開譴責白宮的大規模驅逐出境政策；即便如此，2019年改信天主教的范斯透露，他很高興看到這位來自芝加哥的教宗，在去年接掌教廷時選擇了「良十四世」作為尊號。

范斯說，良十四世的通諭顯然是在向良十三世（Leo XIII）致敬。他說，良十三世當年接任教宗時社會正迎來工業時代，也因此撰寫通諭警告重大科技變革對人類的影響。

范斯補充道：「良十四世是在AI時代開端時期就任教宗，我相信，如果我們能成功度過這個時代，很大程度會歸功於教宗與教會能夠提供我們所需的道德指引。」

他最後說：「我認為我們真的需要道德指引來審慎思考這些問題，而這正是教會作為領導者最擅長的事。」

范斯 教宗 SpaceX

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