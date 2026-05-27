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華州日本包裝廠化學槽破裂 1死10傷

記者胡玉立／綜合報導
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華盛頓州西南部的日本動力波包裝公司26日上午發生化學儲存槽破裂事故，有多人傷亡和...
華盛頓州西南部的日本動力波包裝公司26日上午發生化學儲存槽破裂事故，有多人傷亡和失蹤。(美聯社)

華盛頓州西南部的日本動力波包裝公司(Nippon Dynawave Packaging Co.)26日上午發生化學儲存槽破裂事故，至少10人受傷，至少一人死亡，九人失蹤。該工廠和地方應變機構聯合聲明證實，此事故造成人員死亡，部分受害者遭化學灼傷或吸入性損傷，傷勢輕重不一；搜救工作仍在繼續進行。當局表示，目前情況對民眾沒有直接威脅。

美聯社及美國廣播公司(ABC)報導，裝有具腐蝕性物質的儲存槽26日上午7時15分破裂。當局最初將此事故稱為化學爆炸，後來稱為內爆，最後確定為儲存槽破裂。

考利茨郡(Cowlitz County)消防救援局長戈茨坦(Scott Goldstein)在記者會上表示，現在確定事故原因為時過早，「目前我們致力處理與生命安全相關問題，並穩定現場情況」。

戈茨坦表示，目前不清楚有多少工人喪生；至於有多少人失蹤，也暫不公布。已知傷者包括一名參與救援的消防員，他治療後已出院。

日本動力波包裝公司的牛皮紙漿造紙廠和液體包裝廠，位於華盛頓州和俄勒岡州交界處。華盛頓州生態廳說，該公司雇用近1000名員工。

戈茨坦表示，發生事故的8萬加侖化學品儲存槽約60%滿；裝有具腐蝕性物質、被稱為「白液」(white liquor)的化學混合物，主要成分是氫氧化鈉(sodium hydroxide)和硫化鈉(sodium sulfide)，用於分解木材以製造牛皮紙。

華盛頓州朗維尤(Longview)消防局營官員戈薩奇(Mike Gorsuch)將此事故描述為「大規模傷亡現場」。他說，約40名消防及醫護人員和一支區域危險物品處理小組趕赴現場；急救人員已對傷者進行去污處理，並將他們送往朗維尤和華盛頓州溫哥華的醫院。

華盛頓州生態廳發言人古德塞爾(Brittny Goodsell)表示，儲存槽破裂後，白色液體洩漏到一條排水溝中，該部門已派出小組評估事故影響。當局敦促居民在緊急救援行動期間，避開該區域。

朗維尤的和平健康聖約翰醫療中心(PeaceHealth St. John Medical Center)接收了九名傷者，其中一人死亡。六名傷者情況良好，另有兩名傷者已被轉院。

在安全門工作的貝爾納(Eli Bernal)說，他在廠裡工作、52歲的父親吉伯特(Gilbert Bernal)喪生。

該公司網站指出， 日本動力波包裝公司是日本製紙集團的子公司，其位於朗維尤(Longview)的工廠自 1953 年起便開始生產液體包裝紙板(liquid packaging board)。

日本 俄勒岡州 華盛頓州

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