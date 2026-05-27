伊波拉肆虐 美醫護縮編弱化防疫實力

圖為內布拉斯加醫療中心針對伊波拉疫情在生物防護隔離病房演習，推送一名躺在隔離艙的假病人。（美聯社）

伊波拉(Ebola)病毒再度肆虐非洲大陸，疫情 迅速惡化，成為近代史上最嚴峻的疫情之一；美國曾在2014年危機中展現強大協調能力，如今面對這場危機，防疫實力卻已大不如前，相關醫護人員與防疫機構不是被裁撤，就是遭大幅縮編。

洛杉磯時報報導，世界衛生組織 截至25日的最新數據顯示，剛果已通報逾900例疑似病例、逾230人死亡。

華盛頓郵報 報導，這波疫情由邦迪布焦(Bundibugyo)病毒株引起，與2014年疫情的薩伊(Zaire)病毒株不同，前者尚無核准疫苗或有效療法，防疫挑戰更加嚴峻。

六名知情人士透露，有別於2014年由白宮設立防疫單位統籌全局，此次美國主要依賴各機構分散的電話會議，缺乏政府層級的統一協調機制；另有兩位知情人士表示，目前並沒有針對這波伊波拉危機的正式跨部門協調架構。

曾在拜登政府任內統籌新冠肺炎及M痘疫情應對的白宮前防疫協調官吉哈(Ashish Jha)表示，現行應對策略與過去截然不同，直言白宮需扮演「四分衛」的角色，「若無人指揮，效果就會大打折扣」。

川普政府已解散美國國際開發署(USAID)，裁撤國家安全委員會(NSC)下設的衛生安全辦公室，國會授權設立的白宮防疫對策職位懸缺數月。

在前幾次的疫情應對工作中，USAID災害應變小組扮演不可或缺的角色，負責後勤調度、物資供應與社區協作，2018年剛果疫情期間更提供高達3億2400萬元的援助。

NSC前官員貝絲‧卡梅倫(Beth Cameron)表示，「本屆政府似乎沒有遵循過去幾屆政府制定的白宮行動方案」。

NSC前任全球衛生安全協調員史蒂芬妮‧莎奇(Stephanie Psaki)感嘆，「人員變動之大，人們現在很難搞清楚由誰負責」。

面對外界質疑，白宮副發言人德賽(Kush Desai)透過電郵發布聲明強調，政府接獲疫情通知後24小時內即採取行動，召集專家、部署援助、加強篩檢並實施旅行限制，稱「美國在遏制伊波拉病毒傳播方面，行動速度與全面性都優於其他任何國家」。