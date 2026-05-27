我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

伊波拉肆虐 美醫護縮編弱化防疫實力

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為內布拉斯加醫療中心針對伊波拉疫情在生物防護隔離病房演習，推送一名躺在隔離艙的...
圖為內布拉斯加醫療中心針對伊波拉疫情在生物防護隔離病房演習，推送一名躺在隔離艙的假病人。（美聯社）

伊波拉(Ebola)病毒再度肆虐非洲大陸，疫情迅速惡化，成為近代史上最嚴峻的疫情之一；美國曾在2014年危機中展現強大協調能力，如今面對這場危機，防疫實力卻已大不如前，相關醫護人員與防疫機構不是被裁撤，就是遭大幅縮編。

洛杉磯時報報導，世界衛生組織截至25日的最新數據顯示，剛果已通報逾900例疑似病例、逾230人死亡。

華盛頓郵報報導，這波疫情由邦迪布焦(Bundibugyo)病毒株引起，與2014年疫情的薩伊(Zaire)病毒株不同，前者尚無核准疫苗或有效療法，防疫挑戰更加嚴峻。

六名知情人士透露，有別於2014年由白宮設立防疫單位統籌全局，此次美國主要依賴各機構分散的電話會議，缺乏政府層級的統一協調機制；另有兩位知情人士表示，目前並沒有針對這波伊波拉危機的正式跨部門協調架構。

曾在拜登政府任內統籌新冠肺炎及M痘疫情應對的白宮前防疫協調官吉哈(Ashish Jha)表示，現行應對策略與過去截然不同，直言白宮需扮演「四分衛」的角色，「若無人指揮，效果就會大打折扣」。

川普政府已解散美國國際開發署(USAID)，裁撤國家安全委員會(NSC)下設的衛生安全辦公室，國會授權設立的白宮防疫對策職位懸缺數月。

在前幾次的疫情應對工作中，USAID災害應變小組扮演不可或缺的角色，負責後勤調度、物資供應與社區協作，2018年剛果疫情期間更提供高達3億2400萬元的援助。

NSC前官員貝絲‧卡梅倫(Beth Cameron)表示，「本屆政府似乎沒有遵循過去幾屆政府制定的白宮行動方案」。

NSC前任全球衛生安全協調員史蒂芬妮‧莎奇(Stephanie Psaki)感嘆，「人員變動之大，人們現在很難搞清楚由誰負責」。

面對外界質疑，白宮副發言人德賽(Kush Desai)透過電郵發布聲明強調，政府接獲疫情通知後24小時內即採取行動，召集專家、部署援助、加強篩檢並實施旅行限制，稱「美國在遏制伊波拉病毒傳播方面，行動速度與全面性都優於其他任何國家」。

疫情 華盛頓郵報 世界衛生組織

上一則

黃仁勳：Nvidia對台鏈年支出1500億美元 台員工衝4000人

下一則

醫療業最熱…醫師缺口大 專科護士平均年薪超過13萬

延伸閱讀

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸
傳川普抗拒 染伊波拉病毒美國醫生才轉送德國 白宮斥無稽之談

傳川普抗拒 染伊波拉病毒美國醫生才轉送德國 白宮斥無稽之談
死亡率5成...美醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

死亡率5成...美醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國
伊波拉肆虐民主剛果疑210死 醫療站3度遇襲縱火18患者逃

伊波拉肆虐民主剛果疑210死 醫療站3度遇襲縱火18患者逃

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理