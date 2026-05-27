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美記者充當中國政府代理人 最重關10年

編譯陳韻涵／綜合報導
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聯邦調查局逮捕旅居中國十多年的美國記者帕肯，指控他在未向司法部登記的情況下充當中...
聯邦調查局逮捕旅居中國十多年的美國記者帕肯，指控他在未向司法部登記的情況下充當中國政府代理人。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)逮捕旅居中國十多年的美國記者帕肯(Thomas Pauken II)，指控他在未向司法部登記的情況下充當中國政府代理人，事涉撰寫機密報告、測謊及滲透川普政府人脈等。

政治新聞網站Politico於25日報導，FBI探員今年2月逮捕長期旅居中國的美國記者與政治評論員帕肯，他被控私下充當中國政府代理人，可能面臨最高十年有期徒刑的重罪指控。

FBI探員希利(Timothy Healy)向聯邦法院提交的宣誓書指出，帕肯至少從2019年以來，一直接受與中國情報機構合作的人員的指示與控制行事。他應中方聯絡人的要求撰寫機密報告，中方聯絡人告訴帕肯，這些報告將轉呈給中國國家主席習近平。他因這些報告獲得至少10萬元酬勞。

帕肯另依中方要求接受測謊，並將一支手機及一台筆記型電腦轉交給美國境內一名試圖進入川普政府任職的人士，以獲得機密資訊。

帕肯向FBI供稱，他認為此人若進入政府，有80%的機率會向中方提供機密。

法庭文件顯示，此人「沒有獲得政府內部的行政職位，目前任職於一家美國政府機構」，其身分尚未公開，未來也不清楚是否會遭到法律追究。

FBI曾試圖將帕肯轉作雙面間諜，並在他2025年1月返美時約談他，當局指示他「一切照舊」，以免引起中國國家安全部(Ministry of State Security)的懷疑。

今年2月，帕肯再次返美時，FBI全程監控他與中方人士在華盛頓某間飯店的會面；帕肯在與中方人士會晤期間交付一張SIM卡，並提出1萬美元獎金交換每周一份報告，而這些報告「將影響政策走向，並由習近平親自閱讀」。

會面結束後，帕肯隨即遭FBI逮捕，羈押至今。

帕肯的辯護律師伯恩翰(Charles Burnham)發出聲明表示，「帕肯並未受到間諜罪指控，也未不當處理機密資料」，強調當局指控帕肯「在未依法登記的情況下，為外國政府從事專業工作」。

FBI 川普 司法部

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