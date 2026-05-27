我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

防洩消息給媒體 川普擬要求聯邦員工簽保密協議

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦人事管理局提議，所有現任和未來的聯邦雇員均須簽署保密協議。圖為人事管理局長庫...
聯邦人事管理局提議，所有現任和未來的聯邦雇員均須簽署保密協議。圖為人事管理局長庫波。（美聯社）

為防堵資訊外洩給媒體，川普政府提議，所有現任和未來的聯邦雇員均須簽署保密協議(NDA)。聯邦人事管理局(OPM)26日在「聯邦公報」發布公告，就一份適用於聯邦機構「新舊員工」的保密協議草案，徵求意見。

OPM在徵求意見說明中提到，近期發生多起機構內部規則或政策制定發展相關通訊，未經授權遭揭露事件；具體案例包括：聯邦調查局(FBI)和國土安全部(DHS)雇員未經授權披露了移民執法行動計畫；另一案例是：紐約時報華盛頓郵報未經授權取得美國1月突襲委內瑞拉消息，但兩家媒體為「避免危及美軍安全」，延後發布其掌握的資訊。

OPM公告說，該保密協議「旨在記錄聯邦雇員確認並同意遵守現行法律義務，以保護其在履行公務過程中創建或獲取的非公開、機密或專有資訊，同時明確保留依法披露訊息的權利」。

OPM提出來徵求意見的問題包括：保密協議是否應僅涵蓋非機密信息；各機構對於選擇不簽署保密協議的新舊員工，應考慮採取哪些適當措施。

代表政府雇員的「美國政府雇員聯合會」(AFGE)全國主席凱利(Everett Kelley)對此聲明表示，OPM提出的擬議規則，是川普政府持續壓制聯邦雇員言論的舉措之一。

凱利指出，「這是本屆政府再次嘗試清除公務員團隊中公正不阿的專業雇員，企圖以那些對浪費、欺詐和濫權行為保持沉默的忠誠擁護者來取代」。

川普總統重返白宮後，多個政府機構將打擊洩密行動視為優先要務，力圖揪出那些被政府認為有損其訊息傳遞的洩密行為。聯邦調查局1月曾扣押華盛頓郵報記者的電子設備，令眾家媒體和新聞自由倡議者震驚。

去年，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）頒布新規定，若記者試圖報導任何未經他批准發布的資訊，不論是否屬於機密，都有可能被逐出五角大廈。當時，數十名記者拒絕接受該規定，交回他們的五角大廈通行證。

川普 華盛頓郵報 紐約時報

上一則

黃仁勳：Nvidia對台鏈年支出1500億美元 台員工衝4000人

下一則

醫療業最熱…醫師缺口大 專科護士平均年薪超過13萬

延伸閱讀

ICE強制執法 市府發布機構應對守則

ICE強制執法 市府發布機構應對守則
WSJ：川普不滿戰情洩密 司法部大力調查媒體

WSJ：川普不滿戰情洩密 司法部大力調查媒體
司法部控「中國代理人」美國記者遭逮捕

司法部控「中國代理人」美國記者遭逮捕
川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟

川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理