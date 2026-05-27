防洩消息給媒體 川普擬要求聯邦員工簽保密協議

聯邦人事管理局提議，所有現任和未來的聯邦雇員均須簽署保密協議。圖為人事管理局長庫波。（美聯社）

為防堵資訊外洩給媒體，川普 政府提議，所有現任和未來的聯邦雇員均須簽署保密協議(NDA)。聯邦人事管理局(OPM)26日在「聯邦公報」發布公告，就一份適用於聯邦機構「新舊員工」的保密協議草案，徵求意見。

OPM在徵求意見說明中提到，近期發生多起機構內部規則或政策制定發展相關通訊，未經授權遭揭露事件；具體案例包括：聯邦調查局(FBI)和國土安全部(DHS)雇員未經授權披露了移民執法行動計畫；另一案例是：紐約時報 和華盛頓郵報 未經授權取得美國1月突襲委內瑞拉消息，但兩家媒體為「避免危及美軍安全」，延後發布其掌握的資訊。

OPM公告說，該保密協議「旨在記錄聯邦雇員確認並同意遵守現行法律義務，以保護其在履行公務過程中創建或獲取的非公開、機密或專有資訊，同時明確保留依法披露訊息的權利」。

OPM提出來徵求意見的問題包括：保密協議是否應僅涵蓋非機密信息；各機構對於選擇不簽署保密協議的新舊員工，應考慮採取哪些適當措施。

代表政府雇員的「美國政府雇員聯合會」(AFGE)全國主席凱利(Everett Kelley)對此聲明表示，OPM提出的擬議規則，是川普政府持續壓制聯邦雇員言論的舉措之一。

凱利指出，「這是本屆政府再次嘗試清除公務員團隊中公正不阿的專業雇員，企圖以那些對浪費、欺詐和濫權行為保持沉默的忠誠擁護者來取代」。

川普總統重返白宮後，多個政府機構將打擊洩密行動視為優先要務，力圖揪出那些被政府認為有損其訊息傳遞的洩密行為。聯邦調查局1月曾扣押華盛頓郵報記者的電子設備，令眾家媒體和新聞自由倡議者震驚。

去年，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）頒布新規定，若記者試圖報導任何未經他批准發布的資訊，不論是否屬於機密，都有可能被逐出五角大廈。當時，數十名記者拒絕接受該規定，交回他們的五角大廈通行證。