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AI時代讀哪科？黃仁勳：說故事、創造力、判斷力仍重要

編譯吳孟真／綜合報導
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黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重...
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。(路透)

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳表示，父母不需要擔心孩子在人工智慧(AI)時代該讀哪一科，但說故事的能力、創造力和判斷力這三個能力，仍會很重要。

黃仁勳25日接受新加坡亞洲新聞台(Channel NewsAsia，CNA)訪問時指出，「我認為讀什麼不重要，所有過去要緊的事，未來也還會是重要的」，與其追求不會受AI影響的科目，學生應該聚焦於用AI來深化學習並增進技藝。

他說：「不論你認定自己的熱情為何，唯一必須做到的是自問：AI能怎麼幫助提升我的學習、技藝和人生意義？」

黃仁勳點名一些在AI變得更強大時，仍將具有價值的領域，包含新聞、敘事、藝術和設計等。他說，最優秀的採訪者，不僅做足功課，還要有辦法專注當下、仔細聆聽，並靈活地做出回應，「說故事的能力，在現在和未來將同等重要」。

另外，黃仁勳認為，在AI把許多工作的某些部分自動化的同時，將把人類推往更高層次的工作，這些工作需要判斷力和創造力。他也對外界普遍認為、AI會使人類變笨或變懶的疑慮提出異議，表示，若檢視過去幾波科技發展，新技術的崛起，總是會強化、而非打壓人類的企圖心。

新加坡 輝達 黃仁勳

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