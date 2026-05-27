黃仁勳：CEO拿AI當裁員藉口「太懶惰」 企業應樂觀敘事

Nvidia執行長黃仁勳在台北舉行的「與粉絲見面」活動中與粉絲一起喝台灣啤酒。他於25日批評企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太懶惰」、「很不負責任」。(路透)

人工智慧(AI)晶片霸主Nvidia (輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 25日批評，企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太懶惰」、「很不負責任」。

黃仁勳在台灣接受新加坡亞洲新聞台(Channel NewsAsia，CNA)專訪，針對AI發展、企業裁員、教育方針及美中競爭等議題發表看法。

黃仁勳表示，「我認為，對於許多正在裁員的執行長來說，把AI與失業連結在一起的說法，單純只是太過懶惰」，「AI才剛到來，人們怎麼可能現在就已經因為AI而丟掉飯碗」？

他說，在職場真正廣泛使用生成式AI工具之前，企業把裁員和AI相連結，「毫無邏輯」，「AI才剛在六個月前變得有生產力和有用，但他們怎麼在兩年前就因為AI裁員」？

黃仁勳表示，一些主管會把裁員歸咎於AI，這樣才「聽起來很專業」，「我真的很討厭這樣」。

企業界都正競相把AI工具整合到各事業，勞工也愈來愈擔心工作會被自動或取代，最近的科技裁員與企業重組浪潮更加劇這股焦慮。

黃仁勳主張，企業在討論AI的影響時，應該採取更平衡的論調，「我認為我們正在嚇唬大家，這很不負責任」。

他說，產業界應該針對AI發表「平衡的敘事」，既承認其潛力，也承認在適當的安全措施、護欄及政府和產業政策的支持下，安全推動AI的重要性，「另一方面，要講述一個樂觀的故事，讓大家想成為其中一環」。

近期不少AI相關裁員報導。渣打銀行(Standard Chartered)上周宣布未來四年計畫裁減7000多個職位，執行長溫拓思(Bill Winters)聲稱該銀行正利用AI取代「價值較低的人力資本」而引來抨擊。他隨後為自己的言論道歉。

社群媒體巨頭Meta上周也裁員8000人，並將7000人調駐AI部門。

黃仁勳在被問到會對那些擔心失去工作的人說些什麼時，他表示：「我會對那些擔心飯碗被AI搶走的人說，去學習AI。」

他指出：「你不會因為AI而失去工作，你會失去工作是因為有人比你更懂得操作AI…當個人電腦(PC)出現時，PC並沒有奪走人們的工作。那些不學習如何使用PC的人才被遠遠拋在後頭。」

黃仁勳也談到跟著川普總統一同造訪北京的行前過程。他說，川普在出發當天上午打電話給他，「堅持」他也要登上飛機，川普一開始以為黃仁勳人在華府，黃仁勳說他當時人在西岸，於是川普叫他去阿拉斯加與空軍一號會合。

他說，「我們去那裡是要真正代表美國，支持總統」。