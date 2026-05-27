我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

黃仁勳：CEO拿AI當裁員藉口「太懶惰」 企業應樂觀敘事

編譯簡國帆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳在台北舉行的「與粉絲見面」活動中與粉絲一起喝台灣啤酒。他...
Nvidia執行長黃仁勳在台北舉行的「與粉絲見面」活動中與粉絲一起喝台灣啤酒。他於25日批評企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太懶惰」、「很不負責任」。(路透)

人工智慧(AI)晶片霸主Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳25日批評，企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太懶惰」、「很不負責任」。

黃仁勳在台灣接受新加坡亞洲新聞台(Channel NewsAsia，CNA)專訪，針對AI發展、企業裁員、教育方針及美中競爭等議題發表看法。

黃仁勳表示，「我認為，對於許多正在裁員的執行長來說，把AI與失業連結在一起的說法，單純只是太過懶惰」，「AI才剛到來，人們怎麼可能現在就已經因為AI而丟掉飯碗」？

他說，在職場真正廣泛使用生成式AI工具之前，企業把裁員和AI相連結，「毫無邏輯」，「AI才剛在六個月前變得有生產力和有用，但他們怎麼在兩年前就因為AI裁員」？

黃仁勳表示，一些主管會把裁員歸咎於AI，這樣才「聽起來很專業」，「我真的很討厭這樣」。

企業界都正競相把AI工具整合到各事業，勞工也愈來愈擔心工作會被自動或取代，最近的科技裁員與企業重組浪潮更加劇這股焦慮。

黃仁勳主張，企業在討論AI的影響時，應該採取更平衡的論調，「我認為我們正在嚇唬大家，這很不負責任」。

他說，產業界應該針對AI發表「平衡的敘事」，既承認其潛力，也承認在適當的安全措施、護欄及政府和產業政策的支持下，安全推動AI的重要性，「另一方面，要講述一個樂觀的故事，讓大家想成為其中一環」。

近期不少AI相關裁員報導。渣打銀行(Standard Chartered)上周宣布未來四年計畫裁減7000多個職位，執行長溫拓思(Bill Winters)聲稱該銀行正利用AI取代「價值較低的人力資本」而引來抨擊。他隨後為自己的言論道歉。

社群媒體巨頭Meta上周也裁員8000人，並將7000人調駐AI部門。

黃仁勳在被問到會對那些擔心失去工作的人說些什麼時，他表示：「我會對那些擔心飯碗被AI搶走的人說，去學習AI。」

他指出：「你不會因為AI而失去工作，你會失去工作是因為有人比你更懂得操作AI…當個人電腦(PC)出現時，PC並沒有奪走人們的工作。那些不學習如何使用PC的人才被遠遠拋在後頭。」

黃仁勳也談到跟著川普總統一同造訪北京的行前過程。他說，川普在出發當天上午打電話給他，「堅持」他也要登上飛機，川普一開始以為黃仁勳人在華府，黃仁勳說他當時人在西岸，於是川普叫他去阿拉斯加與空軍一號會合。

他說，「我們去那裡是要真正代表美國，支持總統」。

Nvidia執行長黃仁勳在台北舉行的「與粉絲見面」活動中與粉絲一起喝台灣啤酒。他...
Nvidia執行長黃仁勳在台北舉行的「與粉絲見面」活動中與粉絲一起喝台灣啤酒。他於25日批評企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太懶惰」、「很不負責任」。(路透)

黃仁勳 Nvidia 輝達

上一則

AI時代讀哪科？黃仁勳：說故事、創造力、判斷力仍重要

下一則

億萬富豪史泰爾砸錢選加州州長 刷新全美競選廣告開銷紀錄

延伸閱讀

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」
「仁來瘋」提前引爆 黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機

「仁來瘋」提前引爆 黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機
加州開全美先例 紐森下令擬定計畫因應AI就業衝擊

加州開全美先例 紐森下令擬定計畫因應AI就業衝擊

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理