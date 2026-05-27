AI教練幫金融菁英上課 1天收費2.5萬元 預約要排2個月

AI浪潮來襲，華爾街大型銀行一邊大力裁員、一邊豪砸重金追求自動化。（路透）

AI 浪潮來襲，華爾街 大型銀行一邊大力裁員、一邊豪砸重金追求自動化。這也讓專門教導金融菁英們使用最新科技的「AI教練」興起，一日課程收費高達2萬5000元，他們將繁複的財報分析與行為偵測化繁為簡，凸顯出AI不再只是協作工具，而是未來的生存必需品。

彭博資訊報導，在3月一個下午，兩位炙手可熱的AI教練辛尼斯特拉(Felipe Sinisterra)和王大衛(Dave Wang，音譯)在紐約一家創投基金為員工授課。31歲的王大衛示範如何利用Google 的AI模型Gemini來分析創業者的簡報影片。他還示範一款結合FBI行為分析法的網頁應用程程式，可透過比對逐字稿與肢體語言、臉部表情等視覺線索，找出危險警訊。

隨後，30歲的辛尼斯特拉引導學員如何使用OpenAI的ChatGPT以及Anthropic的Claude分析財報會議記錄，從中找出最能左右市場走勢的言論。該系統執行情緒分析，並將管理階層的談話轉為量化、可輸入試算表的數據，用來預測未來的財務表現。學員們則觀察AI如何協助簡化他們日常工作中最耗費人力的環節。

當天課程收費高達2萬5000元，而且課程預約已排到兩個月後。

辛尼斯特拉說：「現在人們把AI視為取得競爭優勢的工具，但未來人們會把它視為必需品。」這堆搭檔也為那些感到AI技能不足、且願意支付每人約1500美元的金融專業人士，開發一款線上直播課程產品。

大型銀行深陷AI焦慮，正尋求聘用更多AI專家，並縮減傳統銀行業務職位。渣打銀行正計畫在未來四年內裁撤數千個後勤支援職位；花旗、富國銀行和美銀第一季合計裁員逾5000人。同時間，高階主管們願砸重金，將AI技術應用於基礎任務之外，親自測試各種AI工具，施壓內部將技術融入各階層工作。

辛尼斯特拉和王大衛曾是任職軟銀的基金經理，他們正向這些渴望轉型的企業銷售「信心」與「AI熟練度」，據傳包括已對普徠仕(T. Rowe Price)、花旗和美銀提供培訓課程服務。兩人也建立AI代理庫，這些代理經過訓練，能夠理解金融公司的思維方式，目標是讓AI處理90%的流程和技術工作，讓人類能夠專注於提升人際關係、判斷以及推動報酬報的決策。

「AI教練」領域日益熱鬧。英國前首相布萊爾的長子尤安·布萊爾(Euan Blair)創立的倫敦技能提升平台 Multiverse，已承諾在兩年內訓練1.5萬名「AI學徒」，其客戶包括花旗、微軟和KPMG；銀行家創立的紐約新創公司Rogo Technologies今年在D輪融資中以20億美元估值籌資1.6億美元，其軟體可以自動化處理過去填滿分析師一整天時間的研究和盡職調查工作。