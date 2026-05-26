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華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 至少10傷、死亡人數不明

中央社／華盛頓州遠野市26日綜合外電報導
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美國華盛頓州一座紙漿廠化學品儲槽26日傳出內爆並破裂致多人受傷，圖為地方當局以路...
美國華盛頓州一座紙漿廠化學品儲槽26日傳出內爆並破裂致多人受傷，圖為地方當局以路障隔開疏散區。（美聯社）

美國華盛頓州今天傳出一座紙漿廠的化學品儲槽內爆並破裂，當局證實至少10人受傷，包括一名趕赴現場救災的消防隊員。當局暫未透露廠內多少人喪命或仍下落不明。

綜合美聯社與路透報導，日本製漿造紙與液體包裝公司Nippon Dynawave Packaging與華盛頓州考利茲郡（Cowlitz）警長辦公室及所屬該郡的遠野市（Longview）消防局處發表聯合聲明指出，救難人員仍在遠野市事故現場進行救援，並證實此次事件有人不幸罹難。

遠野市位於俄勒岡州波特蘭市以北約45英里處。

參與救援的考利茲2號消防隊隊長高德斯坦（Scott Goldstein）在記者會中表示，目前未能確定有多少廠區工作人員喪生。記者詢及還有多少人失聯時，他回答說：「我們已掌握相關資訊，但目前不對外公布。」他指出，這座容量8萬加侖的儲槽大約有六成滿。

當局表示部分罹難者受到燒燙傷或吸入性損傷，也說這起事件並未對社會大眾構成立即的威脅。

當局在化學品儲槽於當地時間早上7時15分內爆發生超過4小時後發表聲明，強調在通知罹難者家屬前，不會對外公布死者身分。

部分民眾聚集在該公司的訪客入口處等候，希望打聽在廠內工作的親友消息，他們婉拒對美聯社發表置評。華盛頓州生態部門統計，這座工廠約有1000名員工。

發生內爆的儲槽裝有一種名為「白液」（white liquor）的化學溶劑，由氫氧化鈉及硫化鈉構成、具腐蝕性，能用來分解木材以生產牛皮紙。

當地消防部門大隊長戈蘇奇（Mike Gorsuch）形容這是「大規模傷亡現場」，他指出第一線救援人員已對傷患完成去污處理，分別送往遠野市及華盛頓州溫哥華（Vancouver）地區醫院治療，並表示約有40名消防人員與急救人員，以及一組區域危險物品處理團隊到場進行救援。

日本 俄勒岡州 華盛頓州

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