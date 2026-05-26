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川普前私人律師柯恩申請「反武器化基金」：失去事業、金錢、家庭

記者顏伶如／綜合報導
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前川普私人律師柯恩說，正在申請司法部的「反武器化基金」。(美聯社)
前川普私人律師柯恩說，正在申請司法部的「反武器化基金」。(美聯社)

川普私人律師柯恩(Michael Cohen)日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時表示，正在申請司法部的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)。柯恩因為曾經幫川普工作而曾坐牢。

川普總統今年1月以個人身分對國稅局(IRS)提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。川普18日同意撤告，政府根據和解協議由司法部成立規模17.76億元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾遭司法部不公平調查的受害者。協議附加條款設有豁免條款，國稅局將「永久禁止且排除」對川普、親屬及關係人、信託與企業的以往稅務進行稽查。

柯恩21日在簡訊中對CBS表示，正在自行處理申請作業，一旦完成就會直接送件給司法部。他說，決定向基金提出賠償申請是因為川普之所以對政府提告，「跟發生在我身上的狀況根本一模一樣」。

柯恩表示，川普向政府提告且求償100億元，「跟我決定採取行動的原因一樣，因為我失去了律師執照， 還有我的事業、金錢、家庭幸福、生意關係與機會」。

根據CBS取得的申請信函草稿，柯恩寫道：「如果這個基金確實存在，要支持那些遭到執法機關以政治動機選擇性起訴、政府洩密、濫用職權、蓄意破壞聲譽的受害者，我的遭遇或許就是活生生的例子。」

柯恩22日接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，預料自己將成為「反武器化基金」的「測試案例」(test case)。

川普2016年當選總統之前，柯恩曾是最受信任的法律顧問之一。但柯恩從川普身邊「擺平麻煩的人」轉變成兩人反目，如今經常批評川普。

柯恩曾在2016年大選倒數期間給川普緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元「封口費」，結果違反選舉獻金法而在2018年被判三年有期徒刑。

2021年，柯恩對川普與聯邦政府提告，指控自己在疫情期間因為批評川普而遭報復，但訴訟遭法官駁回。

反武器化基金 川普 國稅局

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