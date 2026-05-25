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珍珠港最老倖存者106歲 忘不了戰時記憶

編譯陳韻涵／綜合報導
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106歲老兵強生注視手中的海軍軍帽，說他仍然清楚記得珍珠港那天發生的事。(美聯社...
106歲老兵強生注視手中的海軍軍帽，說他仍然清楚記得珍珠港那天發生的事。(美聯社)

1941年12月7日，日本突襲珍珠港，造成逾2400名美國人喪生，並將美國捲入第二次世界大戰。如今，見證這場改變歷史攻擊事件的老兵只剩11人，其中最年長的106歲費里曼·強生(Freeman Johnson)聽力退化、需靠助行器行走，罹患充血性心臟衰竭，但戰時記憶卻依舊清晰。

美聯社報導，珍珠港事件發生當時，強生正在海軍「聖路易斯號」(USS St. Louis)甲板下方的蒸汽鍋爐艙工作，他沒看到日軍來襲，也沒聽見戰友的高射砲聲；他衝上甲板的時候，這艘輕型巡洋艦已躲過小型潛艇的追擊，安然駛向汪洋。

強生在麻州森得維鎮(Centerville)的演講廳裡說道，「甲板上一片混亂，我在蒸汽鍋爐室，什麼都看不見，真的什麼都看不見。」

活動會場擺滿了強生海軍生涯的紀念品與照片，當年的軍人身分「狗牌」(兵籍名牌)至今仍保存完善。

他說，事發當時不覺得害怕，「你才不害怕呢，你忙得無暇恐懼。再說，也不知道要怕什麼，什麼都看不見，到底要怕什麼？」

2025年12月20日，二戰老兵、珍珠港事件倖存者夏布(Ira "Ike" Schab)與世長辭，嵩壽105歲；今年2月21日，萊恩(Clarence "Bud" R. Lane)在家人陪伴下撒手人寰，享嵩壽100歲。

老兵陸續離世，1941年駐守歐胡島且見證日本突襲珍珠港的約8萬7000名官兵中，至今只剩11人在世。

1991年的珍珠港50周年紀念活動一度吸引約2000名倖存者與會，時至2024年僅兩人出席，去年則無人能夠親臨夏威夷的紀念會場。

強生最初從未主動公開日軍突襲珍珠港的經歷，但他的妻子露絲(Ruth)認為，這段歷史「值得讓人知道」，便打電話通知海軍，「結果接電話的姑娘卻嘲笑她。」

直到近年，強生的女兒黛安(Diane Johnson)聽聞當地電視台誤報「麻州最後一位倖存者辭世」，主動打電話更正消息，才讓強生的事蹟逐漸為世人周知。

如今，強生每年都出席在鱈魚角(Cape Cod)舉辦的聖派翠克節遊行(St. Patrick's Parade)，且經常走在隊伍最前排。

聖派翠克節遊行活動籌畫主席吉奧(Desmond Keogh)說：「我希望現在能有更多人像強生一樣，他總是默默承受、從不抱怨，這體現了美國精神，他們生在不同世代，為國做出重大貢獻。」

106歲老兵強生注視手中的軍籍名牌，說他仍然清楚記得珍珠港那天發生的事。(美聯社...
106歲老兵強生注視手中的軍籍名牌，說他仍然清楚記得珍珠港那天發生的事。(美聯社)

106歲老兵強生說，他仍然清楚記得珍珠港那天發生的事。(美聯社)
106歲老兵強生說，他仍然清楚記得珍珠港那天發生的事。(美聯社)

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