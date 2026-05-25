美國雇用人數破底 青少年暑假打工變難

暑假打工向來是美國青少年賺取零用錢、體驗職場的好機會，如今情況大不如前，最新數據顯示，今年夏天公司行號雇用青少年打工人數將創下歷史新低。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas研究發現，今年夏天企業提供了79萬名青少年打工機會，是勞工部 1948年開始進行調查以來的最低人數。相較90年代末期，全國有多達200萬名16至19歲青少年在暑假打工，該公司資深副總裁查倫杰(Andy Challenger)直言：「我們發現青少年勞動參與率下降，既是因為暑假打工機會減少，加上青少年暑假打工需求降低導致。」在1980年代約有半數青少年投入勞動力市場，如今占比不足30%。

勞動市場數據顯示，截至4月止，全國16至19歲的年輕勞工人數有近520萬人，不過雇用青少年打工最大宗的休閒旅宿業已減少雇用年輕人，查倫杰指出：「我們看到青少年最常就業的行業在宣布裁員。」並透露夏令營、餐廳、遊樂園、冰淇淋店等行業也有類似現象：「這些行業通常在夏季是雇用高峰，但我們沒有看到這些行業積極招聘人員。」

至於青少年減少暑假兼職打工的因素很多，例如經濟趨勢與社會變遷等均迫使企業全力調整政策以因應經濟不確定性，還有能源成本急劇上漲，企業增聘員工意願降低，還有接單與客服等初階作業如今也由人工智慧(AI)技術代替。

此外青少年缺乏與年齡較長員工競爭的條件，後者往往因為經濟拮据或退休金不足而延長就業；還有許多青少年除了打工，還面臨其他人生大事挑戰，包括準備大學入學考試、參加俱樂部運動以及尋求有薪實習機會；還有部分青少年可能需要協助父母照顧兄弟姊妹，還有人則是找到其他賺錢管道，例如打零工、家教或從事網路創作工作。

查倫杰指出：「導致他們打工時間大幅縮水的原因有很多，尤其現在大學入學競爭非常激烈，所以學生們得透過課外活動等其他經歷來充實個人校園生活。」