自稱耶穌 白宮21歲槍犯曾擅闖被捕 友稱他不關心政治

23日晚間白宮外槍戰，在白宮體驗博物館附設書店的櫥窗上留下清晰彈孔。(路透)

白宮 附近24日驚傳槍響，涉嫌開槍的21歲嫌犯身分曝光，過去曾因擅闖白宮被捕，而且因為心理健康問題，斷絕與所有親友聯繫，甚至犯案前還自稱是耶穌基督，不過犯案動機仍需進一步釐清。

華盛頓郵報 報導，針對美東時間23日下午6時後發生在白宮附近的槍擊 案，特勤局公布聲明證實：「初步調查顯示，該男子靠近時從包包掏出一把槍，開始向執勤警員射擊。」並補充道：「特勤局警員還擊，擊中嫌犯，嫌犯被送往附近醫院，後因傷勢過重不治。」

警方證實嫌犯是現年21歲的貝斯特(Nasire Best)，根據一位匿名好友透露，貝斯特生前並不關心政治，但沉迷於電子遊戲並熱中跑步，高三時曾是鄧多克貓頭鷹隊(Dundalk Owls)田徑隊員，不過因為常被霸凌，在與另一名學生發衝突後，被迫停學，錯過畢業舞會與部分田徑賽季，此後「人生似乎一團糟」，而且2025年5月貝斯特開始取消社群平台朋友關注，因為他們不接受他自稱是耶穌的說法，讓他很生氣。

至於貝斯特母親梅爾文(Rhonda Melvin)接受訪問時，坦承是透過社群媒體臉書(Facebook)得知兒子中彈身亡消息：「我現在仍然難以置信，還有那些關於我兒子的惡毒言論，這就是為什麼我說，我需要一點時間。」並強調貝斯特「從來沒有暴力傾向」。

報導指出，貝斯特早在去年7月10日因涉嫌闖入白宮禁區而被捕，根據一份宣誓證詞，當時他自稱是耶穌，並試圖被捕，而且特勤局早就認識貝斯特，因為他「在白宮辦公大樓四處逗留，詢問如何從各個入口進入」，此外去年6月26日也因妨礙車輛進入白宮辦公大樓而被強制拘留。

7月事件發生後，檢察官指控貝斯特非法闖入私人土地，法庭文件顯示，被捕後第二天，貝斯特出席華府高等法院聽證會，但拒絕認罪，法官指定律師丹尼爾斯(Darryl Daniels II)為其辯護，並下令貝斯特遠離白宮，原定8月7日再次出庭，結果貝斯特並未出庭，丹尼爾斯無奈表示：「只能說這是一場悲劇，我要向家屬表達慰問並慶幸沒有波及他人。」