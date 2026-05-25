我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

自稱耶穌 白宮21歲槍犯曾擅闖被捕 友稱他不關心政治

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
23日晚間白宮外槍戰，在白宮體驗博物館附設書店的櫥窗上留下清晰彈孔。(路透)
23日晚間白宮外槍戰，在白宮體驗博物館附設書店的櫥窗上留下清晰彈孔。(路透)

白宮附近24日驚傳槍響，涉嫌開槍的21歲嫌犯身分曝光，過去曾因擅闖白宮被捕，而且因為心理健康問題，斷絕與所有親友聯繫，甚至犯案前還自稱是耶穌基督，不過犯案動機仍需進一步釐清。

華盛頓郵報報導，針對美東時間23日下午6時後發生在白宮附近的槍擊案，特勤局公布聲明證實：「初步調查顯示，該男子靠近時從包包掏出一把槍，開始向執勤警員射擊。」並補充道：「特勤局警員還擊，擊中嫌犯，嫌犯被送往附近醫院，後因傷勢過重不治。」

警方證實嫌犯是現年21歲的貝斯特(Nasire Best)，根據一位匿名好友透露，貝斯特生前並不關心政治，但沉迷於電子遊戲並熱中跑步，高三時曾是鄧多克貓頭鷹隊(Dundalk Owls)田徑隊員，不過因為常被霸凌，在與另一名學生發衝突後，被迫停學，錯過畢業舞會與部分田徑賽季，此後「人生似乎一團糟」，而且2025年5月貝斯特開始取消社群平台朋友關注，因為他們不接受他自稱是耶穌的說法，讓他很生氣。

至於貝斯特母親梅爾文(Rhonda Melvin)接受訪問時，坦承是透過社群媒體臉書(Facebook)得知兒子中彈身亡消息：「我現在仍然難以置信，還有那些關於我兒子的惡毒言論，這就是為什麼我說，我需要一點時間。」並強調貝斯特「從來沒有暴力傾向」。

報導指出，貝斯特早在去年7月10日因涉嫌闖入白宮禁區而被捕，根據一份宣誓證詞，當時他自稱是耶穌，並試圖被捕，而且特勤局早就認識貝斯特，因為他「在白宮辦公大樓四處逗留，詢問如何從各個入口進入」，此外去年6月26日也因妨礙車輛進入白宮辦公大樓而被強制拘留。

7月事件發生後，檢察官指控貝斯特非法闖入私人土地，法庭文件顯示，被捕後第二天，貝斯特出席華府高等法院聽證會，但拒絕認罪，法官指定律師丹尼爾斯(Darryl Daniels II)為其辯護，並下令貝斯特遠離白宮，原定8月7日再次出庭，結果貝斯特並未出庭，丹尼爾斯無奈表示：「只能說這是一場悲劇，我要向家屬表達慰問並慶幸沒有波及他人。」

白宮 華盛頓郵報 槍擊

上一則

隨時可能爆炸 橙郡化學槽裂縫或有助釋放壓力

延伸閱讀

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

川普正在白宮內…外圍驚傳數十槍響 槍手遭擊斃 驚魂瞬間曝光

川普正在白宮內…外圍驚傳數十槍響 槍手遭擊斃 驚魂瞬間曝光
白宮附近槍戰槍手死亡 據稱到醫前「精神狀況不穩」

白宮附近槍戰槍手死亡 據稱到醫前「精神狀況不穩」
白宮記協晚宴行刺兇手 出庭拒不認罪

白宮記協晚宴行刺兇手 出庭拒不認罪

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地