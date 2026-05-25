隨時可能爆炸 橙郡化學槽裂縫或有助釋放壓力

南加州橙郡園林市發生化學儲存槽外洩，當地居民連夜撤離。市長向大約15%堅持留守拒絕離家的死硬居民喊話，警告狀況極度危險，可能發生爆炸。(美聯社)

加州 橙郡(Orange County)吉凱恩航太公司(GKN Aerospace)的化學物品儲存槽傳出外洩，其中儲存的是劇毒且高度易燃的甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate，MMA)，儲存槽隨時有爆炸危險。

有線電視新聞網(CNN)報導，位於園林市(Garden Grove)的儲存槽自21日起因過熱啟動洩壓閥並排出蒸氣。消防人員隨後發現槽內閥門黏堵，導致內部溫度持續飆升至華氏90度以上，遠超該物質華氏50度的穩定狀態。由於儲存槽溫度計的測量上限僅至華氏100度，目前已呈現破表狀態，令官員難以準確掌握內部實際的凶險程度。

針對此一近年最棘手的工業危機，橙郡消防局指出，目前除持續噴水降溫外，最壞的打算為儲存槽發生「熱失控反應」並引發災難性爆炸，其威力恐導致嚴重的結構性破壞。環保署(EPA)與消防單位正全力進行海陸空監測，並嘗試由外而內將槽內化學物固化，就像是讓冰塊結凍，希望在不破壞環境的前提下化解危機，但沒有把握。橙郡消防局長柯維表示，最新進展是消防員進入罐內發現罐體可能存在裂縫，可能有機會釋放罐內部分壓力。而罐體目前沒有洩漏。

紐約郵報(New York Post)報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)已發布緊急狀態命令，緊急撤離區擴大至近10平方哩，受影響居民高達5萬人。當地多個避難中心已客滿，園林市(Garden Grove)市長克洛芬斯坦(Stephanie Klopfenstein)向約15%堅持留守拒絕離家的死硬居民喊話，警告狀況極度危險，有爆炸可能。

此外，鄰近約5哩外的迪士尼樂園(Disneyland)與諾氏百樂坊(Knott's Berry Farm)都不在已劃定疏散區域內，坦承危險化學品儲存槽確實有爆炸威脅，正密切關注，但目前營運未受影響，樂園仍對遊客開放。涉事企業吉凱恩航太正面臨嚴格的法律與政治審查；當地一對遭到驅離的夫婦已委託律師，代表受影響的數萬居民向法院提出集體訴訟，指控該公司在危險物質的管理與儲存上涉嫌重大疏忽，並要求賠償流離失所的相關損失。