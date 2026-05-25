我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

隨時可能爆炸 橙郡化學槽裂縫或有助釋放壓力

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州橙郡園林市發生化學儲存槽外洩，當地居民連夜撤離。市長向大約15%堅持留守拒...
南加州橙郡園林市發生化學儲存槽外洩，當地居民連夜撤離。市長向大約15%堅持留守拒絕離家的死硬居民喊話，警告狀況極度危險，可能發生爆炸。(美聯社)

加州橙郡(Orange County)吉凱恩航太公司(GKN Aerospace)的化學物品儲存槽傳出外洩，其中儲存的是劇毒且高度易燃的甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate，MMA)，儲存槽隨時有爆炸危險。

有線電視新聞網(CNN)報導，位於園林市(Garden Grove)的儲存槽自21日起因過熱啟動洩壓閥並排出蒸氣。消防人員隨後發現槽內閥門黏堵，導致內部溫度持續飆升至華氏90度以上，遠超該物質華氏50度的穩定狀態。由於儲存槽溫度計的測量上限僅至華氏100度，目前已呈現破表狀態，令官員難以準確掌握內部實際的凶險程度。

針對此一近年最棘手的工業危機，橙郡消防局指出，目前除持續噴水降溫外，最壞的打算為儲存槽發生「熱失控反應」並引發災難性爆炸，其威力恐導致嚴重的結構性破壞。環保署(EPA)與消防單位正全力進行海陸空監測，並嘗試由外而內將槽內化學物固化，就像是讓冰塊結凍，希望在不破壞環境的前提下化解危機，但沒有把握。橙郡消防局長柯維表示，最新進展是消防員進入罐內發現罐體可能存在裂縫，可能有機會釋放罐內部分壓力。而罐體目前沒有洩漏。

紐約郵報(New York Post)報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)已發布緊急狀態命令，緊急撤離區擴大至近10平方哩，受影響居民高達5萬人。當地多個避難中心已客滿，園林市(Garden Grove)市長克洛芬斯坦(Stephanie Klopfenstein)向約15%堅持留守拒絕離家的死硬居民喊話，警告狀況極度危險，有爆炸可能。

此外，鄰近約5哩外的迪士尼樂園(Disneyland)與諾氏百樂坊(Knott's Berry Farm)都不在已劃定疏散區域內，坦承危險化學品儲存槽確實有爆炸威脅，正密切關注，但目前營運未受影響，樂園仍對遊客開放。涉事企業吉凱恩航太正面臨嚴格的法律與政治審查；當地一對遭到驅離的夫婦已委託律師，代表受影響的數萬居民向法院提出集體訴訟，指控該公司在危險物質的管理與儲存上涉嫌重大疏忽，並要求賠償流離失所的相關損失。

加州

上一則

公開用禁藥吸引頂尖選手 「增強運動會」遭撻伐

下一則

自稱耶穌 白宮21歲槍犯曾擅闖被捕 友稱他不關心政治

延伸閱讀

南加化學槽外洩 劇毒MMA揮發性高 火花就能引爆

南加化學槽外洩 劇毒MMA揮發性高 火花就能引爆
南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩

南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩
南加化學槽洩漏 持續升溫恐爆炸…州長宣布緊急狀態 疏散4萬人

南加化學槽洩漏 持續升溫恐爆炸…州長宣布緊急狀態 疏散4萬人
迪士尼附近化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼附近化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地